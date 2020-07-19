В Одесі чоловік побив вагітну жінку в маршрутці. Відео

Кирило Лютий Події 00:38, 20.07.2020

В Одесі в маршрутці №168 чоловік вдарив вагітну жінку.

Як повідомляється в Telegram-каналі "Одеса INFO" інцидент стався в суботу, 18 липня.

Пасажири зробили зауваження чоловікові, щоб той поступився місцем вагітній. Однак в результаті він накинувся на жінку і кілька разів ударив її.

Як писав OBOZREVATEL, напередодні в Дніпрі чоловік з пенсіонерками жорстоко побили дівчину в маршрутці. Однак незабаром після інциденту його знайшли і покарали.

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