В Одесі чоловік напоїв та зґвалтував дівчину-підлітка. Відео

Тимур Григоренко Події 14:23, 14.07.2020

В Одесі 34-річний чоловік підозрюється в згвалтуванні 16-річної дівчини. Поліція провела затримання, зараз вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Як повідомляє пресслужба ГУ НПУ Одеської області, потерпіла сама звернулася до правоохоронців.

"У Гідропарку "Лузанівка" незнайомець запропонував неповнолітній підвезти її додому і дівчина погодилася на пропозицію. За словами потерпілої, по дорозі чоловік купив їй дві пляшки слабоалкогольного напою, які вона випила, а потім вивіз в безлюдне місце і скористався безпорадним станом для задоволення своїх статевих потреб", – йдеться в повідомленні.

В Одесі чоловік згвалтував дівчину

Поліція провела розшукові заходи і встановила особу підозрюваного. Ним виявився житель Київського району Одеси, якого потерпіла впізнала.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 152 Кримінального кодексу України, чоловікові загрожує позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі 17-річна дівчина звинуватила поліцейського в згвалтуванні.

Коментувати
Одеса Події

Дивіться також

"Слуги народу" ухвалили закон про казино, який лобіювали Баум і Тимошенко

"Слуга народу" запровадила додатковий збір для авіапасажирів

Ресторан "Велюр" "слуги" Тищенка запросив киян розважатися до ранку. Відеофакт

Україна прощається з загиблим на Донбасі Героєм Матвіївим: фото і відео

Российские наемники повторили Иловайск: обещали проход, а потом расстреляли