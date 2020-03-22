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22 березня • оновлено в 13:08
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В Одесі через карантин скасовують пільговий проїзд в громадському транспорті. Відео

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В Одесі з понеділка, 23 березня, на період карантину буде скасовано пільговий проїзд в маршрутках, трамваях і тролейбусах.

Про це у своєму відеозверненні повідомив віце-мер Павло Вугельман (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Такі заходи вводяться виключно на період карантину. Ми закликаємо людей, особливо похилого віку, залишатися вдома і не користуватися громадським транспортом", – сказав Вугельман.

Станом на 09.00 22 березня в Одесі та області немає офіційно підтверджених випадків зараження коронавірусом.

За даними ОДА, в міській інфекційній лікарні перебувають 14 пацієнтів з підозрою на захворювання. У них відібрано аналізи, які спрямовані в бактеріологічну лабораторію.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL , в Одесі священики з іконою об'їхали місто, щоб врятувати його від коронавируса.

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Автор
Михайло Бардін
Місце
Україна Одеса
Теги
новини Одеси карантин
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