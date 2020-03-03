В Одесі черговий забудовник затіяв роботи, які можуть обрушити цілу вулицю в центрі міста. Старовинні будинки на ній підпирає підпірна стіна, яку почали руйнувати екскаваторами, вже пошкодивши каналізацію.

За допомогою поліції місцевим жителям двічі вдавалося призупинити будівництво клубного будинку "Воронцовський" на Військовому узвозі. Але як тільки правоохоронці покидали об'єкт, роботи поновлювалися, написала на своїй Facebook-сторінці одеситка Юлія Макаренко (щоб переглянути фото та відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Збираються будувати 10 поверховий будинок. Вся ця ділянка стоїть на грунтових водах, всередині скелі є катакомби. Це може призвести до повного обвалення будинків, що знаходяться на вулиці Гоголя", – написала одеситка.

"Крик душі" привернув увагу ЗМІ. На об'єкт приїхали журналісти, а незабаром і представник забудовника. Вона довірливо повідала, що є всі необхідні документи. Однак, показати не змогла жоден з них.

В Одесі через будівництво може обрушитися ціла вулиця Julia Makarenko / Facebook

В Одесі через будівництво може обрушитися ціла вулиця Julia Makarenko / Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, в СІЗО Одеси під прикриттям адміністрації кримінальні авторитети били в'язнів і вимагали у них гроші. Співробітники установи влаштовували "зустрічі" простих арештантів з "дивляться" в службових приміщеннях.

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