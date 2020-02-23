В Одесі бійці Нацгвардії затримали домушників "на гарячому"

В Одесі бійці Нацгвардії за дві останні доби затримали кількох квартирних злодіїв.
Перший випадок стався ввечері 21 лютого на вул. Івана та Юрія Лип. Патруль гвардійців помітив громадян, які намагалися проникнути в квартиру на першому поверсі через вікно, розпилявши металеві решітки, повідомляє пресслужба Нацгвардії (щоб подивитися фотографії, доскрольте сторінку до кінця).
В Одесі бійці Нацгвардії затримали домушників
Пресслужба Нацгвардії
Побачив військовий наряд, громадяни побігли з сумкою в руках, яку під час руху спробували викинути. Однак одного з крадіїв вдалося наздогнати.
Після перевірки його особистості по інформаційній базі "Армор" було встановлено, що даний громадянин неодноразово намагався проникнути в чуже житло.
У сумці чоловіка були знайдені пневматичні ножиці і викрутка.
Наступного дня, 22 лютого, в місті-супутнику Одеси Чорноморську наряд гвардійців помітив перехожого, який раптом почав рухатися прискореним кроком в протилежному напрямку від військового наряду, чим викликав підозру.
Наздогнавши даного громадянина і провівши поверхневу перевірку, в його лівій кишені було виявлено поліетиленовий прозорий пакет в якому знаходились кільця, сережки та ланцюжок із золота. А у внутрішньому лівій кишені куртки було виявлено ланцюжок і хрестик зі срібла. Звідки у чоловіка ці ювелірні вироби, він пояснити не зміг.
Злочинців було затримано та доставлено у відділи поліції, ведеться слідство.
В Одесі бійці Нацгвардії затримали домушників
Пресслужба Нацгвардії
В Одесі бійці Нацгвардії затримали домушників
Пресслужба Нацгвардії
В Одесі бійці Нацгвардії затримали домушників
Пресслужба Нацгвардії
В Одесі бійці Нацгвардії затримали домушників
Прес-служба Нацгвардії
Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Києві заарештували квартирного злодія-рекордсмена, за плечима якого десятки злочинів.
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