В Одесі бійці Нацгвардії затримали домушників "на гарячому"

В Одесі бійці Нацгвардії за дві останні доби затримали кількох квартирних злодіїв.

Перший випадок стався ввечері 21 лютого на вул. Івана та Юрія Лип. Патруль гвардійців помітив громадян, які намагалися проникнути в квартиру на першому поверсі через вікно, розпилявши металеві решітки, повідомляє пресслужба Нацгвардії (щоб подивитися фотографії, доскрольте сторінку до кінця).

В Одесі бійці Нацгвардії затримали домушників Пресслужба Нацгвардії

Побачив військовий наряд, громадяни побігли з сумкою в руках, яку під час руху спробували викинути. Однак одного з крадіїв вдалося наздогнати.

Після перевірки його особистості по інформаційній базі "Армор" було встановлено, що даний громадянин неодноразово намагався проникнути в чуже житло.

У сумці чоловіка були знайдені пневматичні ножиці і викрутка.

Наступного дня, 22 лютого, в місті-супутнику Одеси Чорноморську наряд гвардійців помітив перехожого, який раптом почав рухатися прискореним кроком в протилежному напрямку від військового наряду, чим викликав підозру.

Наздогнавши даного громадянина і провівши поверхневу перевірку, в його лівій кишені було виявлено поліетиленовий прозорий пакет в якому знаходились кільця, сережки та ланцюжок із золота. А у внутрішньому лівій кишені куртки було виявлено ланцюжок і хрестик зі срібла. Звідки у чоловіка ці ювелірні вироби, він пояснити не зміг.

Злочинців було затримано та доставлено у відділи поліції, ведеться слідство.

В Одесі бійці Нацгвардії затримали домушників Пресслужба Нацгвардії

В Одесі бійці Нацгвардії затримали домушників Пресслужба Нацгвардії

В Одесі бійці Нацгвардії затримали домушників Пресслужба Нацгвардії

В Одесі бійці Нацгвардії затримали домушників Прес-служба Нацгвардії

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Києві заарештували квартирного злодія-рекордсмена, за плечима якого десятки злочинів.

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