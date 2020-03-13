В Одесі банда вимагачів викрала жителя Миколаєва, якого заманили в пастку під приводом покупки у нього автомобіля. Викравши чоловіка, зловмисники стали вимагати у нього велику суму грошей.

Зловмисників вдалося затримати, завдяки знайомим жертви, які повідомили в поліцію, коли чоловік подзвонив їм, щоб позичити необхідну суму, повідомили в прес-службі ГУНП в Одеській області (щоб переглянути фото, доскрольте сторінку до кінця).

34-річного жителя Миколаєва викрадачі запросили в Одесу, представившись потенційними покупцями його машини. По приїзду чоловікові запропонували проїхати на одну з місцевих СТО, нібито, для перевірки справності іномарки. Там його замкнули в гаражі і, погрожуючи розправою, вимагали 10 тисяч доларів.

Щоб позичити гроші, чоловік почав дзвонити знайомим. Вони знали, куди саме і навіщо він поїхав, і, запідозривши недобре, відразу звернулися в поліцію. Зловмисників швидко вирахували і затримали на місці злочину. Ними виявилися троє іноземців і один одесит. Вік затриманих – від 33-х до 42-х років.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 2 ст. 146 (викрадення людини, до 5 років в'язниці) і ч. 2 ст. 189 (вимагання, до 7 років в'язниці) КК України. Всі підозрювані поміщені в ізолятор тимчасового утримання до обрання їм запобіжного заходу.

В Одесі банда взяла в полон довірливого продавця авто Прес-служба ГУНП в Одеській області

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