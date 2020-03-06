В Одесі поліція відзвітувала про покарання дрифтерів, які влаштували нічні показові виступи на розі Італійського бульвару і вулиці Канатній.

Любителів швидкості оштрафували на 425 гривень – за проїзд на червоний сигнал світлофора і розворот на пішохідному переході. Про це повідомили в пресслужбі управління Національної поліції в Одеській області (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Копи вивчили відео з міських камер спостереження і розшукали порушників. У поліції зазначили, що в законі немає поняття "дрифт", але такі маневри становлять загрозу для інших водіїв і пішоходів.

В Одесі автохамів покарали за відео дріфту в мережі патрульна поліція

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі молода пара на автомобілі "Москвич" розбилася під час дріфту. Дівчина відбулася переляком, а хлопець-водій, отримав множинні переломи, тому що не був пристебнутий.

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