В Одесі автохама жорстко покарали за їзду по зустрічній: відео бійки

Одеський пішохід побився з автохамом, який їхав проти зустрічного руху на односторонній вулиці Пішонівській у центрі Одеси.

Чоловік спочатку словами заходився пояснювати водію, що той не правий. Водій почав огризатися, після чого вийшов з машини і зав'язав бійку. Відео дорожнього конфлікту розміщено на Youtube-каналі INFOPORT (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

В Одесі жорстко покарали автохама Скріншот відео

Якоїсь миті до бійки приєднався ще один водій, що спеціально зупинився біля місця інциденту. Після цього автохам дістав з багажника биту, щоб зрівняти шанси.

Розбороняти дорослих чоловіків кинулася випадкова перехожа – тендітна дівчина. Їй і другому водієві незабаром вдалося залагодити конфлікт.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, напередодні чергова бійка водіїв маршруток паралізувала центр Одеси.

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