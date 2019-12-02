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2 грудня • оновлено в 22:09
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В Одесі автохама жорстко покарали за їзду по зустрічній: відео бійки

48.7т
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Одеський пішохід побився з автохамом, який їхав проти зустрічного руху на односторонній вулиці Пішонівській у центрі Одеси.

Чоловік спочатку словами заходився пояснювати водію, що той не правий. Водій почав огризатися, після чого вийшов з машини і зав'язав бійку. Відео дорожнього конфлікту розміщено на Youtube-каналі INFOPORT (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

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На очах пасажирів: в Одесі посеред рейсу побилися два водії маршруток.
В Одесі жорстко покарали автохама

В Одесі жорстко покарали автохама

Скріншот відео

Якоїсь миті до бійки приєднався ще один водій, що спеціально зупинився біля місця інциденту. Після цього автохам дістав з багажника биту, щоб зрівняти шанси.

Розбороняти дорослих чоловіків кинулася випадкова перехожа – тендітна дівчина. Їй і другому водієві незабаром вдалося залагодити конфлікт.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, напередодні чергова бійка водіїв маршруток паралізувала центр Одеси.

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Автор
Андрій Шорохов
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Одесская Виолета
Одесская Виолета
Дожились! Яйца оказались у девчонки! Мужики вырождаются!((
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