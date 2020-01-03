В Одесі авто влетіло в зупинку: подробиці. фото

В Одесі на Люстдорфської дорозі пізно ввечері 2 січня водій автомобіля Toyota не впорався з керуванням і врізався в трамвайну зупинку, після чого машину відкинуло на Mercedes.

На щастя, ніхто не постраждав – в момент ДТП на зупинці не було людей. Про це повідомили в прес-службі управління Патрульній поліції в Одеській області (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

В результаті аварії на зупинці були вибиті всі стекла. Пошкодження отримали і автомобілі. У поліції з'ясовують обставини НП і ступінь провини водія Toyota.

В Одесі авто влетіло в зупинку Патрульна поліція в Одеській області

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в центрі Одеси автомобіль BMW, непоставлений на ручне гальмо, сам поїхав з місця парковки і врізався в шлагбаум.

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