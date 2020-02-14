В Одесі авто пожежників потрапило в жорстку ДТП: відео з місця аварії

В Одесі на перетині вулиць Балківської та Дальницької трапилася аварія за участю пожежної машини. Вона перекинулася.

Про це повідомили в пресслужбі Патрульної поліції в Одеській області (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Внаслідок ДТП, крім пожежної машини, пошкодження отримали два легковики: Mitsubishi та Audi. Потерпілих немає. Поліція з'ясовує причини інциденту.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, відразу дві жорсткі ДТП трапилися в Одесі 12 лютого. В одній аварії загинув пішохід.

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