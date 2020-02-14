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14 лютого • оновлено в 10:41
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В Одесі авто пожежників потрапило в жорстку ДТП: відео з місця аварії

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В Одесі на перетині вулиць Балківської та Дальницької трапилася аварія за участю пожежної машини. Вона перекинулася.

Про це повідомили в пресслужбі Патрульної поліції в Одеській області (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

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Внаслідок ДТП, крім пожежної машини, пошкодження отримали два легковики: Mitsubishi та Audi. Потерпілих немає. Поліція з'ясовує причини інциденту.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, відразу дві жорсткі ДТП трапилися в Одесі 12 лютого. В одній аварії загинув пішохід.

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Автор
Михайло Бардін
Місце
Україна Одеса
Теги
ДТП новини Одеси
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