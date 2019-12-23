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23 грудня • оновлено в 11:34
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В Одесі розтрощили алкопритон, куди водили дітей. Відео

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В Одесі на Слобідці патріоти розтрощили "наливайку", де збиралися наркомани і алкоголіки. До активістів зі скаргою звернулися місцеві жителі.

Про це повідомив громадський працівник Дем'ян Ганул на своїй сторінці в Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

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В Одесі активісти розтрощили притон

В Одесі активісти розтрощили притон

Дем'ян Ганул / Facebook (Скріншот)

До того як ліквідувати "наливайку" активісти застали там маленьку дівчинку з батьками в неадекватному стані. Батько просто лежав без свідомості біля входу, а мати 5-річну дитину також була під впливом алкоголю або наркотиків.

"Найбільше запитань до поліції Одеської області в особі дільничного. Невже наша" сильна "правоохоронна система не в змозі навести порядок в одній" наливайці ". Кажуть, що невідомі патріоти навідалися в це місце і натякнули, що пора закривати цей притон", – написав Дем'ян Ганул.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі однорічна дівчинка у важкому стані потрапила до лікарні, отруївшись синтетичним наркотиком метадоном. Швидку допомогу викликала 33-річна мати дівчинки, яка згодом зникла.

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Автор
Михайло Бардін
Місце
Україна Одеса
Теги
новини Одеси активисти
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