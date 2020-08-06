В Одесі аферисти придумали хитрий спосіб красти чужі гроші з банкоматів

В Одесі приїжджі шахраї крали чужі гроші з банкоматів. Сайт Нацполіціі Одеської області

В Одесі кіберполіцейські і співробітники Шевченківського відділення поліції прямо на "гарячому" спіймали шахраїв, які крали чужі гроші з банкоматів.

Про це повідомили на сайті Нацполіціі в Одеській області. Зловмисники встановлювали спеціальні накладки з липкою стрічкою, які блокували видачу купюр.

Вони чекали, поки клієнт здійснить операцію зі зняття готівки. Однак оскільки банкомат через перешкоди блокував видачу грошей, клієнт йшов, щоб зателефонувати в сервісну службу.

В цей час викрадачі виймали накладку разом з грошима.

Обидва затриманих шахрая – жителі Кіровоградської області у віці 37-ми і 38-ми років, судимі за злочини майнової спрямованості.

Фігурантам повідомили про підозру за ч.2 ст.185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Зараз вони в ізоляторі тимчасового тримання, де чекають на запобіжний захід.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Україні активізувалися випадки розміщення шахрайських пристроїв (скриммінгів) на банкомати. Спеціальні прилади допомагають зловмисникам робити дублікат карти.