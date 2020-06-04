В Одесі 12-річний хлопчик на "євроблясі" влаштував погоню з копами. Відео

В Одесі 12-річний хлопчик влаштував автомобільні перегони з копами нічним містом. Для кращого огляду за кермом він вмостився на місці водія "євробляхи" на великій подушці.

Про це заявили очевидці події, які змогли зняти побачене на камеру. Відео оприлюднене у Facebook-спільноті "Траса Е-95" (щоб подивитися, доскрольте до кінця новини).

На кадрах видно, як після перегонів малолітній "шумахер" врізався у стовп і замкнувся в авто. "Євробляху" оточили поліцейські й перехожі.

В Одесі 12-річний хлопчик на авто влаштував втечу від копів

Деякі навіть спробували розбити скло водія, однак такі дії виявилися марними. Крмувальик не розгубився: він здав назад і знову почав тікати від переслідувачів.

В Одесі 12-річний хлопчик на авто влаштував втечу від копів Скриншот

Щоправда, правоохоронцям таки вдалося наздогнати втікача на вулиці Ріхтера в Одесі. Скло з боку водія розбили, змогли відкрити двері й витягнути порушника з автомобіля.

Хоча те, що він виявився настільки малим, у поліцейських викликало здивування. А під час огляду авто й було виявлено велику подушку, яка лежала на сидінні водія.

В Одесі 12-річний хлопчик на авто влаштував втечу від копів Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі 12-річний хлопчик викрав автомобіль Nissan, щоб покататися. Поліцейські знайшли дитину сплячою в машині в п'яти кварталах від місця злочину.

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