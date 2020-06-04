Головна Новини
4 червня • оновлено в 11:51
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Події

В Одесі 12-річний хлопчик на "євроблясі" влаштував погоню з копами. Відео

3.2т
Читати матеріал російською

В Одесі 12-річний хлопчик влаштував автомобільні перегони з копами нічним містом. Для кращого огляду за кермом він вмостився на місці водія "євробляхи" на великій подушці.

Про це заявили очевидці події, які змогли зняти побачене на камеру. Відео оприлюднене у Facebook-спільноті "Траса Е-95" (щоб подивитися, доскрольте до кінця новини).

На кадрах видно, як після перегонів малолітній "шумахер" врізався у стовп і замкнувся в авто. "Євробляху" оточили поліцейські й перехожі.

В Одесі 12-річний хлопчик на авто влаштував втечу від копів

В Одесі 12-річний хлопчик на авто влаштував втечу від копів

Деякі навіть спробували розбити скло водія, однак такі дії виявилися марними. Крмувальик не розгубився: він здав назад і знову почав тікати від переслідувачів.

В Одесі 12-річний хлопчик на авто влаштував втечу від копів

В Одесі 12-річний хлопчик на авто влаштував втечу від копів

Скриншот

Щоправда, правоохоронцям таки вдалося наздогнати втікача на вулиці Ріхтера в Одесі. Скло з боку водія розбили, змогли відкрити двері й витягнути порушника з автомобіля.

Хоча те, що він виявився настільки малим, у поліцейських викликало здивування. А під час огляду авто й було виявлено велику подушку, яка лежала на сидінні водія.

В Одесі 12-річний хлопчик на авто влаштував втечу від копів

В Одесі 12-річний хлопчик на авто влаштував втечу від копів

Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі 12-річний хлопчик викрав автомобіль Nissan, щоб покататися. Поліцейські знайшли дитину сплячою в машині в п'яти кварталах від місця злочину.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "Авто на єврономерах" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Марина Ліснічук
Тема
Авто на єврономерах
Місце
Україна Одеса
Теги
ДТП в Одесі авто дитина поліція порушення
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
12
3
Смішно
0
Цікаво
3
Сумно
2
Треш
Одеса Події

Коронавірус. Найважливіше

Новини

Топпублікації

Топблоги