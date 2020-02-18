В аеропорту Одеси затримано торгівця секс-рабинями. Відео затримання

В Одеській області заблокований міжнародний канал торгівлі людьми. Організатора злочинної групи, в яку входили громадяни України, затримали в Одеському аеропорту.

Учасники угруповання вербували для відправки за кордон молодих дівчат. Вони повинні були надавати платні послуги сексуального характеру в іноземних борделях, повідомили в прес-службі ГУНП в Одеській області (щоб переглянути фото та відео, доскрольте сторінку до кінця).

Зокрема, завербованих дівчат переправляли "на роботу" в борделі Ізраїлю і Німеччини. Їх підбирали з числа тих, хто знаходиться в скрутному матеріальному становищі, обіцяючи гарну "зарплату", до 70% якої забирали собі організатори злочинної схеми. Також "роботодавці" брали на себе всі витрати, пов'язані з виїздом за кордон, за умови, що дівчата потім їх "відпрацюють".

44-річного одесита, якого правоохоронці називають організатором незаконного бізнесу, затримали "на гарячому", коли чоловік проводжав двох дівчат на авіарейс до Німеччини. Разом з ним був затриманий 34-річний спільник.

В аеропорту Одеси затримано торгівця секс-рабинями Прес-служба ГУНП в Одеській області

У затриманих вилучено речові докази їх протиправної діяльності – мобільні телефони, банківські картки, списки жінок, копії трудових договорів та страхові поліси.

В аеропорту Одеси затримано торгівця секс-рабинями Прес-служба ГУНП в Одеській області

В аеропорту Одеси затримано торгівця секс-рабинями Прес-служба ГУНП в Одеській області

Кримінальне провадження відкрито за ч. 2 ст. 149 КК України (торгівля людьми). Підозрюваним загрожує до 12 років в'язниці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вночі 18 січня бійці спецпідрозділу поліції "КОРД" затримали в Одесі членів небезпечної озброєної банди. До неї входили чотири людини, віком 22, 25, 27 і 28 років: двоє одеситів, а також уродженець Луганська і житель Абхазії. Бандити раніше "відзначилися" пограбуваннями розважальних центрів Києва, Миколаєва та Одеси. У затриманих були вилучені пістолети "Беретта", "Вальтер" і пістолет-кулемет "узі".

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