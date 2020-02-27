В аеропорту Одеси почали активну перевірку на коронавірус всіх пасажирів. Їм на вході в термінал медики міряють температуру.
Про це повідомили в Українській службі інформації (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінку до кінця).
Раніше в Одесі перевіряли тільки пасажирів, які прилетіли з країн, де зареєстровані випадки зараження коронавірусом.
За місяць був тільки один випадок, коли у прибулого запідозрили захворювання, але він не підтвердився.
Медики кажуть, що звертають увагу в першу чергу на температуру тіла і блідість обличчя.
"Всім відомо, що інкубаційний період триває від 14 до 24 днів. Ми проводимо температурний скринінг. Пасажирів з таких країн, як Італія, Німеччина, Росія і так далі ми опитуємо і записуємо адреси, так як це країни, де є захворювання. Ми з вчорашнього дня у всіх пасажирів перевіряємо температуру, – розповів лікар-епідеміолог Ігор Гринчук.
В аеропорту Одеси всіх пасажирів почали перевіряти на коронавірус
Одеса-Медіа
В аеропорту Одеси всіх пасажирів почали перевіряти на коронавірус
Одеса-Медіа
В аеропорту Одеси всіх пасажирів почали перевіряти на коронавірус
Одеса-Медіа
В аеропорту Одеси всіх пасажирів почали перевіряти на коронавірус
Одеса-Медіа
В аеропорту Одеси всіх пасажирів почали перевіряти на коронавірус
Одеса-Медіа
В аеропорту Одеси всіх пасажирів почали перевіряти на коронавірус
Одеса-Медіа
В аеропорту Одеси всіх пасажирів почали перевіряти на коронавірус
Одеса-Медіа
В аеропорту Одеси всіх пасажирів почали перевіряти на коронавірус
Одеса-Медіа
Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, адміністрація найбільшого в Східній Європі одеського промтоварного ринку "7 кілометр" в зв'язку з епідемією коронавируса перевіряє працюють там китайців.
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