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27 лютого • оновлено в 14:14
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В аеропорту Одеси всіх пасажирів почали перевіряти на коронавірус. Фото і відео

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В аеропорту Одеси почали активну перевірку на коронавірус всіх пасажирів. Їм на вході в термінал медики міряють температуру.

Про це повідомили в Українській службі інформації (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінку до кінця).

Раніше в Одесі перевіряли тільки пасажирів, які прилетіли з країн, де зареєстровані випадки зараження коронавірусом.

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За місяць був тільки один випадок, коли у прибулого запідозрили захворювання, але він не підтвердився.

Медики кажуть, що звертають увагу в першу чергу на температуру тіла і блідість обличчя.

"Всім відомо, що інкубаційний період триває від 14 до 24 днів. Ми проводимо температурний скринінг. Пасажирів з таких країн, як Італія, Німеччина, Росія і так далі ми опитуємо і записуємо адреси, так як це країни, де є захворювання. Ми з вчорашнього дня у всіх пасажирів перевіряємо температуру, – розповів лікар-епідеміолог Ігор Гринчук.

В аеропорту Одеси всіх пасажирів почали перевіряти на коронавірус

В аеропорту Одеси всіх пасажирів почали перевіряти на коронавірус

Одеса-Медіа

В аеропорту Одеси всіх пасажирів почали перевіряти на коронавірус

В аеропорту Одеси всіх пасажирів почали перевіряти на коронавірус

Одеса-Медіа

В аеропорту Одеси всіх пасажирів почали перевіряти на коронавірус

В аеропорту Одеси всіх пасажирів почали перевіряти на коронавірус

Одеса-Медіа

В аеропорту Одеси всіх пасажирів почали перевіряти на коронавірус

В аеропорту Одеси всіх пасажирів почали перевіряти на коронавірус

Одеса-Медіа

В аеропорту Одеси всіх пасажирів почали перевіряти на коронавірус

В аеропорту Одеси всіх пасажирів почали перевіряти на коронавірус

Одеса-Медіа

В аеропорту Одеси всіх пасажирів почали перевіряти на коронавірус

В аеропорту Одеси всіх пасажирів почали перевіряти на коронавірус

Одеса-Медіа

В аеропорту Одеси всіх пасажирів почали перевіряти на коронавірус

В аеропорту Одеси всіх пасажирів почали перевіряти на коронавірус

Одеса-Медіа

В аеропорту Одеси всіх пасажирів почали перевіряти на коронавірус

В аеропорту Одеси всіх пасажирів почали перевіряти на коронавірус

Одеса-Медіа

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, адміністрація найбільшого в Східній Європі одеського промтоварного ринку "7 кілометр" в зв'язку з епідемією коронавируса перевіряє працюють там китайців.

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Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Михайло Бардін
Тема
Коронавірус
Місце
Україна Одеса
Тег
новини Одеси
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