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22 листопада • оновлено в 00:13
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Пасажирів терміново евакуювали: в аеропорту Одеси трапилася нова НП із літаком. Фото і відео

3.7т
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У четвер, 21 листопада, в аеропорту Одеси трапилася друга НП за день – після поломки передньої стійки приватного літака рейсом у Дубай, аналогічну несправність виявили на борту лайнера, що прямував за маршрутом Стамбул-Одеса.

Фото турецького Boeing опублікував у Facebook адвокат, депутат Одеської міськради 5-го скликання Максим Болдін (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Дві поламані передні стійки за деньце занадто! Ось хто до нас полетить? Вранці "Гольфстрім" на Дубаї на зльоті, ввечері турецький Boeing на посадці! Жесть!" – написав він.

В аеропорту Одеси трапилася НП із літаком

В аеропорту Одеси трапилася НП із літаком

Facebook Максима Болдіна

В аеропорту Одеси трапилася НП із літаком

В аеропорту Одеси трапилася НП із літаком

Facebook Максима Болдіна

В аеропорту Одеси трапилася НП із літаком

В аеропорту Одеси трапилася НП із літаком

Facebook Максима Болдіна

В аеропорту Одеси трапилася НП із літаком

В аеропорту Одеси трапилася НП із літаком

Facebook Максима Болдіна

В аеропорту Одеси трапилася НП із літаком

В аеропорту Одеси трапилася НП із літаком

Facebook Максима Болдіна

У Telegram-каналі "Страны" повідомили подробиці НП.

"В Одесі сильний вітер. Пілот двічі намагався посадити літак. При другій спробі під час приземлення зламалося переднє шасі. У цей момент пасажири відчули запах гару. Почалася паніка. Панікували всі, навіть члени екіпажу. "Стюарти щось панічно говорили один одному турецькою мовою", – розповіли пасажири.

Відзначається, що потім оперативно були спущені надувні трапи і всіх пасажирів евакуювали з борту. Жертв немає. Літак залишився на злітній смузі. Аеропорт Одеси тимчасово закрили на зліт і посадку.

Пасажирів терміново евакуювали: в аеропорту Одеси трапилася нова НП із літаком. Фото і відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, перша НП на дві години паралізувала роботу аеропорту. Деякі рейси довелося перенести або скасувати.

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Автор
Ірина Кулініч
Місце
Україна Одеса
Тег
літак
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