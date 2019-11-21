Пасажирів терміново евакуювали: в аеропорту Одеси трапилася нова НП із літаком. Фото і відео

У четвер, 21 листопада, в аеропорту Одеси трапилася друга НП за день – після поломки передньої стійки приватного літака рейсом у Дубай, аналогічну несправність виявили на борту лайнера, що прямував за маршрутом Стамбул-Одеса.

Фото турецького Boeing опублікував у Facebook адвокат, депутат Одеської міськради 5-го скликання Максим Болдін (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Дві поламані передні стійки за день – це занадто! Ось хто до нас полетить? Вранці "Гольфстрім" на Дубаї на зльоті, ввечері турецький Boeing на посадці! Жесть!" – написав він.

В аеропорту Одеси трапилася НП із літаком Facebook Максима Болдіна

В аеропорту Одеси трапилася НП із літаком Facebook Максима Болдіна

В аеропорту Одеси трапилася НП із літаком Facebook Максима Болдіна

В аеропорту Одеси трапилася НП із літаком Facebook Максима Болдіна

В аеропорту Одеси трапилася НП із літаком Facebook Максима Болдіна

У Telegram-каналі "Страны" повідомили подробиці НП.

"В Одесі сильний вітер. Пілот двічі намагався посадити літак. При другій спробі під час приземлення зламалося переднє шасі. У цей момент пасажири відчули запах гару. Почалася паніка. Панікували всі, навіть члени екіпажу. "Стюарти щось панічно говорили один одному турецькою мовою", – розповіли пасажири.

Відзначається, що потім оперативно були спущені надувні трапи і всіх пасажирів евакуювали з борту. Жертв немає. Літак залишився на злітній смузі. Аеропорт Одеси тимчасово закрили на зліт і посадку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, перша НП на дві години паралізувала роботу аеропорту. Деякі рейси довелося перенести або скасувати.

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