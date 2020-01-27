На Одещині співробітники Роздільнянської районної прокуратури виявили факт невиплати заробітної плати 18 засудженим.

Така ситуація склалася в Ширяївському виправному центрі №111. Про це повідомили в прес-службі прокуратури в Одеській області.

Ув'язнені в минулому році були змушені безкоштовно працювати на сільськогосподарському підприємстві. Це порушувало їхні конституційні права, зазначили у відомстві.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 175 Кримінального кодексу України (Невиплата заробітної плати). Вона передбачає відповідальність від штрафу в розмірі 1700 грн до позбавлення волі на 2 роки.

Ув'язнені на Одещині опинилися в "рабстві" Newsone (Ілюстрація)

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Одеському СІЗО незаконно тримали в карцері трьох ув'язнених. Відносно співробітників установи почали службову перевірку.

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