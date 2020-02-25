Ураган, що обрушився на Одеську область 24 лютого, призвів до екологічного лиха в районі адмінкордону Одещини та Миколаївщини.

Шквальний вітер розніс мільйони поліетиленових пакетів та кульків з місцевих смітників на десятки кілометрів – вони обліпили тисячі дерев і забруднили поля, підготовлені до посівів. Відповідну інформацію опублікував на своїй сторінці в Facebook голова Чорноморської ОТГ Андрій Дмитренко (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінку до кінця).

Ураган розніс по окрузі мільйони пакетів зі сміттєзвалища Facebook Андрія Дмитренка

"Святкові декорації" біля міського полігону твердих побутових відходів в Чорноморці. От так буває, коли порушується технологія зберігання. А поля взагалі всі в пакетах. Жах!", – написав Дмитренко.

У коментарях до відео місцеві жителі висловили засмучення тим, що сталося.

"Де працівники екологічної служби?", "Біда нам, нашим дітям і природі нашого району", "Жесть! Як тепер це прибирати будуть?!", "Кошмар", "21 століття на дворі, а ми живемо гірше ніж в первісному столітті", – обурювалися люди.

Ураган розніс по окрузі мільйони пакетів зі сміттєзвалища Facebook Андрія Дмитренка

Ураган розніс по окрузі мільйони пакетів зі сміттєзвалища Facebook Андрія Дмитренка

Ураган розніс по окрузі мільйони пакетів зі сміттєзвалища

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