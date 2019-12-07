В Одесі офіційно впізнали ще одну жертву пожежі на вулиці Троїцькій. Тіло виявлено рятувальниками під завалами в згорілій будівлі економічного коледжу в п'ятницю 6 грудня.

Як повідомили 7 грудня на засіданні обласної комісії з надзвичайних ситуацій, знайдене тіло належить жительці Овідіопольського району Марині Коваль 1963 р.н., яка була співробітницею коледжу.

Останній раз жінка виходила на зв'язок з рідними близько 7 години ранку 4 грудня. А вже о 14 годині її телефон був відключений.

Упізнано ще одне тіло жертви пожежі в одеському коледжі od.dsns.gov.ua

Таким чином, станом на 14 годину 7 грудня впізнані вже троє з п'яти загиблих під час пожежі людей. В день трагедії в лікарні померла 16-річна студентка Ксенія Бабенко. 5 грудня на попелищі була знайдена 43-річна викладачка інформатики Анна Бортюк. Особистістості двох загиблих встановлюється.

Доля ще 10 осіб, які, імовірно, знаходилися в будівлі у момент пожежі, – невідома.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі о 00:40 7 грудня з під завалів згорілого коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу витягли тіло ще одного загиблого. Таким чином, кількість жертв вогненної трагедії в Одесі зросла до 5. Невідомою залишається доля 10 осіб.

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