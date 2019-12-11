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11 грудня • оновлено в 13:59
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Названо ім'я останньої впізнаної жертви пожежі в Одесі

1.6т
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В Одесі упізнали ще одну жертву пожежі в коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу. Загиблою визнана викладач Наталя Третьякова.

Про це 11 грудня повідомила заступник мера Одеси Світлана Бедрега, передає Odessa.online.

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Третьякову поховають 12 грудня на Єврейському кладовищі.

За словами Бедреги, в лікарнях продовжують знаходиться 10 постраждалих під час пожежі. Офіційно визнані загиблими 12 осіб. Залишаються невпізнаними 5 тіл. Пошуки 4 зниклих безвісти тривають.

Упізнана ще одна жертва пожежі в Одесі

Упізнана ще одна жертва пожежі в Одесі

od.dsns.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Михайло Бардін
Тема
Пожежа в коледжі Одеси
Місце
Україна Одеса
Теги
новини Одеси пожежа
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