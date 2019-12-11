Названо ім'я останньої впізнаної жертви пожежі в Одесі

В Одесі упізнали ще одну жертву пожежі в коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу. Загиблою визнана викладач Наталя Третьякова.
Про це 11 грудня повідомила заступник мера Одеси Світлана Бедрега, передає Odessa.online.
Третьякову поховають 12 грудня на Єврейському кладовищі.
За словами Бедреги, в лікарнях продовжують знаходиться 10 постраждалих під час пожежі. Офіційно визнані загиблими 12 осіб. Залишаються невпізнаними 5 тіл. Пошуки 4 зниклих безвісти тривають.
Упізнана ще одна жертва пожежі в Одесі
od.dsns.gov.ua
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Пожежа розгорілася вдень 4 грудня. Вогонь проник майже на всі поверхи. В результаті НП за неофіційними даними загинули від 10 до 15 осіб.
OBOZREVATEL вдалося поспілкуватися зі свідком перших хвилин пожежі. Він розповів, як рятувалися діти.
Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом пожежі. Винним загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі.
Одесити масово здавали свою кров для постраждалих, через що в міському центрі переливання крові утворилася гігантська черга.
Згодом в місті провели акцію "Халатність вбиває".
Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!
Читайте всі новини по темі "Пожежа в коледжі Одеси" на сайті "OBOZREVATEL".