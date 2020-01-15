Убив і забув: на Одещині чоловік напідпитку розправився з родичем

На Одещині в Ширяєвському районі поліцейські викрили 32-річного чоловіка, який до смерті забив двоюрідного брата.

Злочин стався в будинку у матері підозрюваного, де тимчасово жив убитий. Про це повідомили в пресслужбі Національної поліції в Одеській області.

За даними слідства зловмисник в стані алкогольного сп'яніння побив 49-річного двоюрідного брата, після чого той помер. Підозрюваний сам викликав швидку. Лікарі спочатку не зафіксували слідів насильницької смерті, але розтин показав, що небіжчик помер від переломів ребер і больового шоку.

Після цього родич загиблого зізнався, що дійсно бив брата, але, оскільки був п'яний, не зміг згадати причину своєї агресії.

На Одещині чоловік напідпитку розправився з родичем вести

Дії чоловіка кваліфікували за ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 10 років в'язниці.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL , в райцентрі Татарбунари на Одещині вранці 14 січня озброєні бандити пограбували місцевий ювелірний магазин.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!