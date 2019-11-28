У центрі Одеси вщент згорів автомобіль. Відео

В Одесі вщент згорів припаркований автомобіль Renault.
Інцидент стався ввечері 28 листопада на перехресті вулиць Пастера та Кінної. Відео пожежі опубліковано в Telegram-каналі xydessa (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
В Одесі згоріло авто
usionline.com
Пожежники оперативно загасили полум'я, проте автомобіль згорів дотла і відновленню не підлягає.
Ніхто з людей не постраждав. Причину загоряння встановлять слідчі.
Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні в Одесі спалили авто топ-чиновника митниці. На закритій стоянці зловмисники атакували автомобіль Shkoda Octavia, що належить родині в.о. начальника Одеської митниці Ігоря Резника.
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