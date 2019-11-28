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29 листопада • оновлено в 10:51
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У центрі Одеси вщент згорів автомобіль. Відео

1.2т
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В Одесі вщент згорів припаркований автомобіль Renault.

Інцидент стався ввечері 28 листопада на перехресті вулиць Пастера та Кінної. Відео пожежі опубліковано в Telegram-каналі xydessa (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

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usionline.com

Пожежники оперативно загасили полум'я, проте автомобіль згорів дотла і відновленню не підлягає.

Ніхто з людей не постраждав. Причину загоряння встановлять слідчі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні в Одесі спалили авто топ-чиновника митниці. На закритій стоянці зловмисники атакували автомобіль Shkoda Octavia, що належить родині в.о. начальника Одеської митниці Ігоря Резника.

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Місце
Україна Одеса
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