У центрі Одеси завалився старовинний будинок. Перші фото з місця НП

У центрі Одеси на розі вулиці Канатної та провулку Наумова частково обвалився старий будинок 1893 року побудови. Попередньо, ніхто не постраждав.

Обвалення сталося рано вранці 9-го квітня. Повідомляється, що в обрушилася частина будівлі, в якій на момент НП ніхто не проживав, пише Dumskaya. (щоб переглянути фото, доскролльте сторінку до кінця).

Кілька днів тому в старовинній будівлі почалися якісь роботи, а сам будинок огородили.

В результаті обвалення робітники, що перебували в будівлі, не постраждали. Однак не виключено, що могло завалити перехожого. На місці працює ДСНС.

У центрі Одеси обвалилася частина житлового будинку Dumskaya

Будівля, розташована за адресою Канатна, 5, є пам'ятником архітектури місцевого значення.

У центрі Одеси на вулиці Канатній обвалилася частина будинку Dumskaya

Це будинок Шестовской і Новомиргородської московської біржової артілі, побудований в 1893 році. Будівля використовувалася як товарний склад і гостинний двір для працівників артілі.

У центрі Одеси обвалилася частина житлового будинку Dumskaya

У центрі Одеси обвалилася частина житлового будинку Dumskaya

Як повідомляв OBOZREVATEL, начальник одеської поліції Олег Бех звернувся до мера Одеси Геннадію Трухановому з проханням обмежити продаж алкоголю на території міста.

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