Прокуратура Одеської області оголосила про підозру в порушенні правил безпеки руху і експлуатації судна, яке призвело до загрози життю людей, капітану танкера "Делфі". Він зазнав аварії біля берегів Одеси 22 листопада минулого року і до сих пір знаходиться на міському пляжі "Дельфін".
Про це повідомили в пресслужбі прокуратури Одеської області.
За даними слідства, капітан порушив правила безпеки мореплавства і вимоги міжнародного свідоцтва про мінімальний склад екіпажу. У команді було 3 людини замість 5. Крім того, підозрюваний, незважаючи на втрату одного з якорів, поломку двигунів, відсутність палива і погіршення погодних умов, наполегливо відмовлявся від допомоги, завдяки чому з'явилася загроза для життя його екіпажу і інших суден. Капітану загрожує до 3 років обмеження волі.
Також, за результатами розслідування, відкрито кримінальне провадження щодо співробітників Держприкордонслужби, які в результаті огляду танкера до катастрофи, незважаючи на його технічну несправність, не вжили заходів з конвоювання судна до найближчого порту. Підозрювані прикордонники можуть сісти у в'язницю на 3 роки.
У справі про катастрофу танкера "Делфі" в Одесі знайшли підозрюваних
Як раніше повідомляв OBOZREVATEL :
22 листопада через сильний шторм в морі біля берегів Одеси зазнав лиха корабель під молдавським прапором. Він сів на мілину.
Екіпаж корабля відмовлявся евакуюватися і подавати сигнал SOS без дозволу судновласника.
Рятувальники не змогли підійти до корабля через сильний шторм, на березі моря було розгорнуто оперативний штаб.
Корабельна аварія танкера в Одесі також зняли з повітря: в мережі з'явилося шокуюче відео. Людей дивом вдалося врятувати, моряки потрапили в лікарню з переохолодженням.
З'ясувалося. що з пробоїни на кораблі витікає пальне. Після краху показники забрудненості моря нафтопродуктами були перевищені в 157 разів.
Пізніше в ЗМІ назвали справжнього власника затонулого танкера Delfi: це колишній депутат від Партії регіонів.
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