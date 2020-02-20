Прокуратура Одеської області оголосила про підозру в порушенні правил безпеки руху і експлуатації судна, яке призвело до загрози життю людей, капітану танкера "Делфі". Він зазнав аварії біля берегів Одеси 22 листопада минулого року і до сих пір знаходиться на міському пляжі "Дельфін".

Про це повідомили в пресслужбі прокуратури Одеської області.

За даними слідства, капітан порушив правила безпеки мореплавства і вимоги міжнародного свідоцтва про мінімальний склад екіпажу. У команді було 3 людини замість 5. Крім того, підозрюваний, незважаючи на втрату одного з якорів, поломку двигунів, відсутність палива і погіршення погодних умов, наполегливо відмовлявся від допомоги, завдяки чому з'явилася загроза для життя його екіпажу і інших суден. Капітану загрожує до 3 років обмеження волі.

Також, за результатами розслідування, відкрито кримінальне провадження щодо співробітників Держприкордонслужби, які в результаті огляду танкера до катастрофи, незважаючи на його технічну несправність, не вжили заходів з конвоювання судна до найближчого порту. Підозрювані прикордонники можуть сісти у в'язницю на 3 роки.

У справі про катастрофу танкера "Делфі" в Одесі знайшли підозрюваних

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL :

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