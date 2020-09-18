У ресторані Одеси бандити влаштували перестрілку, їх затримала СБУ. Фото і відео

Борис Бондар Події 22:26, 18.09.2020 Оновлено: 22:27, 18.09.2020

В Одесі в ресторані "Арарат" на Гагарінському плато сталася перестрілка, в результаті якої отримали поранення двоє людей, СБУ затримала зловмисників.

Про це повідомила пресслужба СБУ. Відзначено, що оперативники миттєво зреагували на інцидент в курортній зоні (щоб подивитися відео, доскролльте новину до кінця).

У повідомленні сказано, що влаштували стрілянину вихідці з кавказького регіону. Двоє з них отримали поранення.

Під час перестрілки кулі потрапили навіть у вікна протилежного будинку.

За оперативною інформацією учасники стрільби належать до одного з організованих злочинних угруповань регіону.

У той же час "Думська" з посиланням на джерела в правоохоронних органах повідомила, що в ресторані відпочивали дві компанії – співробітники СБУ з відділу, що займається протидією організованій злочинності, і злодії-борсеточніки.

Між ними нібито спалахнув конфлікт. Злодії дістали травматичні пістолети і відкрили вогонь. Оперативники почали відстрілюватися і поранили двох. На місце прибула поліція, яка одягла наручники на представників кримінального світу.

Наразі слідчо-оперативною групою ГУ Нацполіціі в Одеській області здійснюються невідкладні слідчі дії.

У ресторані "Арарат" на Гагарінському плато сталася перестрілка.
ГУ Нацполіціі в Одеській області
Зловмисники використовували травматичну зброю.
ГУ Нацполіціі в Одеській області
Учасників перестрілки затримали.
ГУ Нацполіціі в Одеській області
Нацполіція провела невідкладні слідчі дії.
ГУ Нацполіціі в Одеській області
В результаті стрілянини постраждали дві людини.
Думська
Зловмисників затримали співробітники СБУ.
Думська
За неофіційною інформацією, співробітники СБУ перебували в ресторані.
Думська
Учасники стрілянини належать до одного з організованих злочинних угруповань.
Думська
Затриманими виявилися особи кавказької національності.
Думська
Кулі потрапили навіть у вікна протилежного будинку
Думська

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одеській області сталася стрілянина на промтоварному ринку, відомому під назвою "7-й кілометр". Зловмисники в масках відкрили вогонь по працівниках одного з магазинів, поранивши двох чоловік.

Коментувати
Одеса Події

Дивіться також

"Слуги" запускають "капітуляцію Штайнмаєра". Як просувають "зраду" і в чому небезпека

Підозрюваний у корупції Юрченко не з'явився до суду, посилаючись на COVID-19

Путін, Трамп і Лукашенко стали лауреатами Шнобелівської премії-2020

У Вінниці приземлилася важка авіація НАТО. Фото та відео

Синоптики – про погоду на осінь в Україні: заморозки і три бабиних літа