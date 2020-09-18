У ресторані Одеси бандити влаштували перестрілку, їх затримала СБУ. Фото і відео

В Одесі в ресторані "Арарат" на Гагарінському плато сталася перестрілка, в результаті якої отримали поранення двоє людей, СБУ затримала зловмисників.

Про це повідомила пресслужба СБУ. Відзначено, що оперативники миттєво зреагували на інцидент в курортній зоні (щоб подивитися відео, доскролльте новину до кінця).

У повідомленні сказано, що влаштували стрілянину вихідці з кавказького регіону. Двоє з них отримали поранення.

Під час перестрілки кулі потрапили навіть у вікна протилежного будинку.

За оперативною інформацією учасники стрільби належать до одного з організованих злочинних угруповань регіону.

У той же час "Думська" з посиланням на джерела в правоохоронних органах повідомила, що в ресторані відпочивали дві компанії – співробітники СБУ з відділу, що займається протидією організованій злочинності, і злодії-борсеточніки.

Між ними нібито спалахнув конфлікт. Злодії дістали травматичні пістолети і відкрили вогонь. Оперативники почали відстрілюватися і поранили двох. На місце прибула поліція, яка одягла наручники на представників кримінального світу.

Наразі слідчо-оперативною групою ГУ Нацполіціі в Одеській області здійснюються невідкладні слідчі дії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одеській області сталася стрілянина на промтоварному ринку, відомому під назвою "7-й кілометр". Зловмисники в масках відкрили вогонь по працівниках одного з магазинів, поранивши двох чоловік.