У порту під Одесою навантажувач задавив на смерть двох людей: подробиці НП

У морському порту "Південний" під Одесою навантажувач 19 лютого на смерть задавив двох людей.

Трагедія сталася о 9:45 ранку. Під колеса техніки потрапили чоловік і жінка – співробітниця вагового комплексу і охоронець порту. Про це OBOZREVATEL розповіли у відділі комунікації ГУ Нацполіції Одеської області.

У порту "Південний" навантажувач задавив двох людей (ілюстрація) avto-fan.com

Від отриманих травм співробітники порту померли на місці до приїзду швидкої допомоги.

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Водій автонавантажувача заявив, що просто не помітив людей.

В даний час всі роботи в порту "Південний" припинені, на місці події працюють слідчі.

Як повідомляв OBOZREVATEL в будівельному вагончику під Одесою заживо згоріли троє робітників.

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