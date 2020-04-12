У передмісті Одеси черниця захворіла на коронавірус: заразитися могли сотні людей

Коронавірус COVID-19 виявили у черниці в передмісті Одеси: вона контактувала з сотнями вірян.

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Результат тесту був підтверджений ввечері 11 квітня, жінку госпіталізували. Про це OBOZREVATEL повідомили джерела в Одеській облдержадміністрації.

Свято-Воскресенський Теплодарський жіночий монастир Азбука паломника

Хвора жінка працювала в церковній лавці, внаслідок чого контактувала з багатьма людьми. За попередніми даними, за останні десять днів через її крамницю могли пройти не менше 500-600 осіб – як місцевих жителів, так і приїжджих паломників. Особливо небезпечною ситуація виглядає через те, що велика частина відвідувачів церковної лавки – це люди похилого віку, які відносяться до групи ризику.

Інформацію про першого хворого на коронавірус в Теплодарі підтвердив і мер міста Михайло Жовнір.

"Сьогодні в нашому місті підтверджено перший випадок захворювання на коронавірус COVID-19. Хвору людину доставили швидкою до інфекційної лікарні, де повторно проведений тест підтвердив хворобу. Складений список контактних осіб, яким повідомлено про необхідність двотижневої самоізоляції", – повідомив він.

Вдень 12 квітня в Теплодарі відбулося екстрене засідання комісії з надзвичайних ситуацій, на якому чиновники розробили план щодо запобігання поширенню вірусу в місті.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, 11 квітня на Одещині була зафіксована перша смерть від коронавірусу.

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