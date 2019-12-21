У одеської пенсіонерки вкрали мільйон гривень

Робочий, який проводив в Одесі ремонт в квартирі пенсіонерки, викрав з її шафи всі грошові заощадження – понад мільйон гривень.

Правоохоронці оперативно встановили особу та місцезнаходження злодія, проте частину грошей він вже встиг витратити. Про це повідомив відділ комунікації ГУ Нацполіції Одеської області.

У одеської пенсіонерки вкрали мільйон glavred.info

69-річна жінка виявила відсутність заощаджень і звернулася із заявою в Приморський відділ поліції.

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Під час обшуку у затриманого, раніше судимого 26-річного місцевого жителя, правоохорнці вилучили частину готівки і речі, придбані на викрадені гроші. На час досудового розслідування підозрюваного відправили під варту.

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