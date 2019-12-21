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21 грудня • оновлено в 13:53
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У одеської пенсіонерки вкрали мільйон гривень

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Робочий, який проводив в Одесі ремонт в квартирі пенсіонерки, викрав з її шафи всі грошові заощадження – понад мільйон гривень.

Правоохоронці оперативно встановили особу та місцезнаходження злодія, проте частину грошей він вже встиг витратити. Про це повідомив відділ комунікації ГУ Нацполіції Одеської області.

У одеської пенсіонерки вкрали мільйон

У одеської пенсіонерки вкрали мільйон

glavred.info

69-річна жінка виявила відсутність заощаджень і звернулася із заявою в Приморський відділ поліції.

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Під час обшуку у затриманого, раніше судимого 26-річного місцевого жителя, правоохорнці вилучили частину готівки і речі, придбані на викрадені гроші. На час досудового розслідування підозрюваного відправили під варту.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні в Одесі у ще одній пенсіонерки відібрали 18 тисяч доларів

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Місце
Україна Одеса
Тег
новини Одеси
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