У масштабній пожежі в Одесі постраждали двоє рятувальників: один в реанімації. Фото, відео

В Одесі під час гасіння масштабної пожежі в житловому багатоповерховому будинку серйозно постраждали двоє рятувальників. Один з них в реанімації.

Займання сталося близько 3 години ранку на 6-му поверсі 6-поверхового будинку на Люстдорфської дорозі, який знаходиться над супермаркетом "Таврія В", повідомили в прес-службі регіонального управління ДСНС (щоб переглянути фото та відео, доскрольте сторінку до кінця).

Близько 03:40 з'явилася загроза поширення вогню і рятувальникам довелося евакуювати мешканців. Зі своїх квартир були виведені на вулицю близько 50 осіб.

З великими труднощами вогонь на площі в 400 кв. м. вдалося локалізувати лише близько 07:00. Будинок довелося відключити від електрики і газопостачання.

У масштабній пожежі в Одесі постраждали двоє рятувальників od.dsns.gov.ua

У масштабній пожежі в Одесі постраждали двоє рятувальників od.dsns.gov.ua

Під час гасіння серйозно постраждали двоє рятувальників, які отруїлися продуктами горіння. Один з них був доставлений в реанімацію.

За словами сусідів, в квартирі, де сталося загоряння, давно ніхто не жив. А власник влаштував там склад макулатури і пластика.

Гасіння було сильно ускладнено тим, що дах армований, дуже важко дістатися до балок і утеплювача. Станом на 09:00 ранку рятувальникам не вдалося підібратися до вогнища спалаху.

У масштабній пожежі в Одесі постраждали двоє рятувальників Dumskaya

У масштабній пожежі в Одесі постраждали двоє рятувальників Dumskaya

У масштабній пожежі в Одесі постраждали двоє рятувальників Dumskaya

У масштабній пожежі в Одесі постраждали двоє рятувальників Dumskaya

У масштабній пожежі в Одесі постраждали двоє рятувальників Dumskaya

У масштабній пожежі в Одесі постраждали двоє рятувальників Dumskaya

У масштабній пожежі в Одесі постраждали двоє рятувальників Dumskaya

У масштабній пожежі в Одесі постраждали двоє рятувальників Dumskaya

У масштабній пожежі в Одесі постраждали двоє рятувальників Dumskaya

У масштабній пожежі в Одесі постраждали двоє рятувальників Dumskaya

У масштабній пожежі в Одесі постраждали двоє рятувальників Dumskaya

У масштабній пожежі в Одесі постраждали двоє рятувальників Dumskaya

У масштабній пожежі в Одесі постраждали двоє рятувальників Dumskaya

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі мати з дитиною випали з вікна на п'ятому поверсі. Обидві постраждалі живі. Пригода сталася в одній з 5-поверхівок на вулиці Іцхака Рабіна в Малиновському районі Одеси.

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