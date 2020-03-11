У селі Лиманка Овідіопольського району Одеської області ввечері в середу, 11 березня, відбулася ДТП. У результаті загинули двоє осіб, ще один потерпілий госпіталізований.

Про це повідомила пресслужба обласної поліції. "Думская", посилаючись на свідків, пише, що загинув водій іномарки на єврономерах і його пасажирка, яка була вагітною.

У ДТП під Одесою загинули двоє людей Думская

Попередньо встановлено, що водій BMW, рухаючись на великій швидкості в бік житлового масиву "Совіньон", не впорався з керуванням, виїхав на трамвайні колії і зіткнувся зі стовпом.

Водієві було 23 роки. Відомо, що друга жертва сиділа на передньому сидінні, а ще один пасажир, який залишився живим, – на задньому.

У ДТП під Одесою загинули двоє людей od.npu.gov.ua

На місці події працювали правоохоронці, обставини ДТП встановлюються.

У ДТП під Одесою загинули двоє людей SOVINYON LIVE

У ДТП під Одесою загинули двоє людей SOVINYON LIVE

У ДТП під Одесою загинули двоє людей SOVINYON LIVE

Як писав OBOZREVATEL, у Словаччині в ніч на середу, 11 березня, в ДТП загинули двоє українців, які їхали на заробітки. Ще 31 особа постраждала.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!