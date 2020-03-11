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12 березня • оновлено в 00:47
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У Лиманці авто на єврономерах на шаленій швидкості влетіло в стовп: серед жертв – вагітна

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У селі Лиманка Овідіопольського району Одеської області ввечері в середу, 11 березня, відбулася ДТП. У результаті загинули двоє осіб, ще один потерпілий госпіталізований.

Про це повідомила пресслужба обласної поліції. "Думская", посилаючись на свідків, пише, що загинув водій іномарки на єврономерах і його пасажирка, яка була вагітною.

У ДТП під Одесою загинули двоє людей

У ДТП під Одесою загинули двоє людей

Думская

Попередньо встановлено, що водій BMW, рухаючись на великій швидкості в бік житлового масиву "Совіньон", не впорався з керуванням, виїхав на трамвайні колії і зіткнувся зі стовпом.

Водієві було 23 роки. Відомо, що друга жертва сиділа на передньому сидінні, а ще один пасажир, який залишився живим, – на задньому.

У ДТП під Одесою загинули двоє людей

У ДТП під Одесою загинули двоє людей

od.npu.gov.ua

На місці події працювали правоохоронці, обставини ДТП встановлюються.

У ДТП під Одесою загинули двоє людей

У ДТП під Одесою загинули двоє людей

SOVINYON LIVE

У ДТП під Одесою загинули двоє людей

У ДТП під Одесою загинули двоє людей

SOVINYON LIVE

У ДТП під Одесою загинули двоє людей

У ДТП під Одесою загинули двоє людей

SOVINYON LIVE

Як писав OBOZREVATEL, у Словаччині в ніч на середу, 11 березня, в ДТП загинули двоє українців, які їхали на заробітки. Ще 31 особа постраждала.

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Автор
Дарина Дурова
Місце
Україна Одеса
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