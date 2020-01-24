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24 січня • оновлено в 11:08
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У компанії, але без побачень: як живе в СІЗО вбивця Даші Лук'яненко

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Підозрюваний у жорстокому вбивстві 11-річної Дарини Лук'яненко Микола Тарасов сидить в загальній камері одеського СІЗО.

З сусідів у нього лише троє ув'язнених, а працювати на виробництві в слідчому ізоляторі він не хоче. Про це виданню "Пушкінська" розповіли в Південному міжрегіональному управлінні з питань виконання кримінальних покарань і пробації Мін'юсту (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

Підозрюваний у вбивстві Даші Лук'яненко Микола Тарасов

Підозрюваний у вбивстві Даші Лук'яненко Микола Тарасов

УСІ

До цього, 9 січня 2020 року, в одеський суд надійшло клопотання від керівництва СІЗО з проханням перевести підозрюваного в одиночну камеру в зв'язку з загрозою для його життя. Суд клопотання відхилив, мотивуючи тим, що воно було недостатньо обгрунтованим.

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"В даний час Тарасов знаходиться в камері із загальною масою ув'язнених. Скарг або заяв від нього не надходило", – розповіли в управлінні.

За час його перебування в СІЗО (з грудня 2019 року) побачень з родичами у нього не було. Проте наголошується, що вони не заборонені. Згідно із законодавством, можливі три зустрічі в місяць на час від одної до чотирьох годин за раз.

Також у відомстві додають, що Тарасов в СІЗО не працює. Він може це робити за власним бажанням і з дозволу суду або слідчого, однак поки до праці він не притягувався.

Тарасову інкримінують одразу 4 статті Кримінального Кодексу: замах на зґвалтування неповнолітньої, незаконне позбавлення волі, вбивство дитини і наругу над тілом загиблої. Йому загрожує довічне ув'язнення. Також прокуратура клопотала про проведення для підозрюваного комплексної психіатричної експертизи.

Підозрюваний у вбивстві Даші Лук'яненко Микола Тарасов

Підозрюваний у вбивстві Даші Лук'яненко Микола Тарасов

УСІ

В Одесі розповіли, як сидить в СІЗО Микола Тарасов

В Одесі розповіли, як сидить в СІЗО Микола Тарасов

Пушкінська

Як раніше писав OBOZREVATEL :

  • 13 червня 2019 року в селі Іванівка Одеської області пропала 11-річна дівчинка Даша Лук'яненко. Вона відправилася в школу на заняття з танців, але туди так і не дійшла.

  • Кілька днів волонтери і поліція шукали дівчинку. Але тіло виявили лише 19 червня. Даша була убита і скинута в вигрібну яму на території сусідського будинку. В цьому злочині зізнався 22-річний сусід дівчинки Микола Тарасов.

  • Батьки Тарасова стверджують, що вони не знали про те, що зробив їх син, і навіть пройшли детектор брехні. Їм влаштували цькування в рідному селі.

  • Пізніше Тарасов повідомив, що не винен, а зізнався у вбивстві дівчинки під тортурами поліцейських

  • У січні 2020 року в адміністрації СІЗО повідомили, що Тарасову загрожує небезпека з боку інших ув'язнених.

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Тема
Даша Лук'яненко: вбивство дівчинки на Одещині
Місце
Україна Одеса
Теги
вбивство зґвалтування новини Одеси
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