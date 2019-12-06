Головна Новини
6 грудня • оновлено в 15:22
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Події

У Кабміні прийняли важливе рішення щодо трагедії в Одесі

1.4т
Читати матеріал російською

Розслідуванням причин пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу займеться спеціальна комісія Кабміну. До неї увійшли представники шести міністерств, а також Нацполіціі, ДСНС і Одеської ОДА.

Як написав на своїй сторінці в Facebook прем'єр-міністр України Олексій Гончарук, до складу комісії увійшли: її голова – перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий, міністр освіти і науки Ганна Новосад, міністр розвитку і економіки Тимофій Милованов, міністр розвитку громад і територій Алена Бабак, міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька, міністр соціальної політики Юлія Соколовська, голова ДСНС Микола Чечоткін, глава Нацполіції Ігор Клименко і представники Одеської обласної адміністрації.

Новини
Рятувала дітей: другою жертвою страшної пожежі в Одесі виявилася викладачка. Фото

Відзвітувати про результати розслідування причин трагедії в Одесі комісія повинна до 20 грудня.

В ході міжвідомчої наради в Одеській ОДА щодо ситуації з пожежею, яка пройшла вранці 6 грудня, з'ясувалося, що інспектори ДСНС не перевіряли пожежну безпеку в коледжі протягом п'яти років. Про це заявив начальник обласного управління ДСНС Віктор Федорчак. За його словами, остання перевірка відбулася в 2014 році. Тоді було виявлено ряд порушень і виписані приписи на їх усунення, контроль за виконанням яких далі ніхто не здійснював.

ДСНС п'ять років не проводила перевірок в коледжі

ДСНС п'ять років не проводила перевірок в коледжі

XYDESSA / Telegramm

На питання журналістів - чому ДСНС п'ять років не перевіряла, як в навчальному закладі дотримуються норми протипожежної безпеки, Федорчак відповісти не зміг.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "Пожежа в коледжі Одеси" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Пожежа в коледжі Одеси
Місце
Україна Одеса
Теги
новини Одеси пожежа
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
3
1
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини

Топпублікації

Топблоги