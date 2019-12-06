У Кабміні прийняли важливе рішення щодо трагедії в Одесі

Розслідуванням причин пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу займеться спеціальна комісія Кабміну. До неї увійшли представники шести міністерств, а також Нацполіціі, ДСНС і Одеської ОДА.

Як написав на своїй сторінці в Facebook прем'єр-міністр України Олексій Гончарук, до складу комісії увійшли: її голова – перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий, міністр освіти і науки Ганна Новосад, міністр розвитку і економіки Тимофій Милованов, міністр розвитку громад і територій Алена Бабак, міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька, міністр соціальної політики Юлія Соколовська, голова ДСНС Микола Чечоткін, глава Нацполіції Ігор Клименко і представники Одеської обласної адміністрації.

Відзвітувати про результати розслідування причин трагедії в Одесі комісія повинна до 20 грудня.

В ході міжвідомчої наради в Одеській ОДА щодо ситуації з пожежею, яка пройшла вранці 6 грудня, з'ясувалося, що інспектори ДСНС не перевіряли пожежну безпеку в коледжі протягом п'яти років. Про це заявив начальник обласного управління ДСНС Віктор Федорчак. За його словами, остання перевірка відбулася в 2014 році. Тоді було виявлено ряд порушень і виписані приписи на їх усунення, контроль за виконанням яких далі ніхто не здійснював.

ДСНС п'ять років не проводила перевірок в коледжі XYDESSA / Telegramm

На питання журналістів - чому ДСНС п'ять років не перевіряла, як в навчальному закладі дотримуються норми протипожежної безпеки, Федорчак відповісти не зміг.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

5 грудня близько 18-ї години з-під завалів дістали перше знайдене тіло. Загибла Анна Бортюк працювала в коледжі викладачем математики та інформатики.

Крім того, ввечері 5 грудня з'явилася одна зі зниклих без вести. Це жінка 1981 р.н. по імені Руслана.

Місцезнаходження ще 14 осіб невідома.

Пожежа, який вранці 4 грудня спалахнув в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, за офіційними даними забрав життя двох людей.

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