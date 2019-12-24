Головна Новини
24 грудня • оновлено в 14:55
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Події

Росія зімітувала удар по есмінцю США в Чорному морі, коли той ішов до Одеси

2.6т
Читати матеріал російською

У Чорному морі 23 грудня два фронтові бомбардувальники СУ-24М під прикриттям винищувачів СУ-27 (СУ-30) військово-космічних сил РФ зімітували атаку на американський есмінець "Росс", який 24 грудня прибув до Одеси.

Про це повідомили на сторінці Міністерства оборони України в Facebook.

Новини
"Крим – військовий плацдарм": генерал США вказав на небезпеку нападу Росії

Російські літаки здійснили над американським кораблем маневр, характерний для нанесення удару крилатими ракетами і повернулися на аеродром базування.

"На тлі політичної кризи в Європі, військової агресії окупанта на Донбасі й у Криму, бряжчання зброєю і демонстрація сили стали вже звичним методом впливу Росії на західні країни, зокрема на ті, які ввели санкції проти РФ", – зазначили в Міноборони України.

У Чорному морі Росія зімітувала удар по есмінцю США

У Чорному морі Росія зімітувала удар по есмінцю США

Міністерство оборони України/Facebook

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, до Одеси вранці 24 грудня зайшов американський ракетний есмінець "Росс". Незважаючи на сильний туман, він успішно пришвартувався в одному із далеких причалів порту.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Автор
Михайло Бардін
Місце
Україна Одеса
Тег
новини Одеси
Поділитися у Facebook
20
Коментарі
18
23
Смішно
8
Цікаво
3
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
После того, как «Росс» прошел пролив Босфор, его встретил и стал сопровождать российский корабль «Вышний Волочек». Немногим позднее эсминец США подвергся атаке со стороны российского комплекса РЭБ, в результате чего, команда утратила контроль над управлением кораблем. Но русским этого показалось мало, и они продолжили глумление над американскими моряками. Над обездвиженным кораблем, ставшим, по сути, мишенью, появился истребитель Су-30, который сымитировал заход на боевую атаку, предполагавшую уничтожение «Росса» с воздуха. Глава объединенного комитета начальников штабов ВС США выступил с претензией к российским коллегам о недопустимости превращения американских кораблей в тренажеры. Пентагон протестует против подобной тактики, которую Россия не впервые применяет в Черном море по отношению к кораблям под американским флагом
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Строительство моста в Крым - изоляция. Продовольственная блокада, обрубание электричества и водоснабжения - это однозначно явные попытки реинтеграции. Смотри не перепутай.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
Zhikharev Dmitry, как это связанл с тем что вы имитировали свой аргазм?!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
В коментах одни свинорусы, американцы наблюдают за расеянцами, как за душевно больными. Могли сбить эти корыта еще на взлете. Но упацреотов экстаз пхахахахха
Показать комментарий полностью
Ответить
1
2

Новини

Топпублікації

Топблоги