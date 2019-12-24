Росія зімітувала удар по есмінцю США в Чорному морі, коли той ішов до Одеси

У Чорному морі 23 грудня два фронтові бомбардувальники СУ-24М під прикриттям винищувачів СУ-27 (СУ-30) військово-космічних сил РФ зімітували атаку на американський есмінець "Росс", який 24 грудня прибув до Одеси.

Про це повідомили на сторінці Міністерства оборони України в Facebook.

Російські літаки здійснили над американським кораблем маневр, характерний для нанесення удару крилатими ракетами і повернулися на аеродром базування.

"На тлі політичної кризи в Європі, військової агресії окупанта на Донбасі й у Криму, бряжчання зброєю і демонстрація сили стали вже звичним методом впливу Росії на західні країни, зокрема на ті, які ввели санкції проти РФ", – зазначили в Міноборони України.

У Чорному морі Росія зімітувала удар по есмінцю США Міністерство оборони України/Facebook

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, до Одеси вранці 24 грудня зайшов американський ракетний есмінець "Росс". Незважаючи на сильний туман, він успішно пришвартувався в одному із далеких причалів порту.

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