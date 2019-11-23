У 157 разів вище норми: в Чорному морі почали бити на сполох після аварії танкера

Після аварії танкера "Делфі" біля берегів Одеси вміст нафтопродуктів в Чорному морі перевищив норму в 157 разів.
Про це повідомив в.о. глави Держекоінспекції Єгор Фірсов в Facebook, додавши, що інспектори працюють на місці НП і продовжують моніторинг забруднення в межах своїх повноважень і зони відповідальності.
"Станом на зараз ситуація не є критичною, але рекомендую відмовитися від купання в морі", - зазначив Фірсов.
Він додав, що танкер "Делфі" - рейдово-портовий нафтоналивний плавбункеровщик болгарського проекту 585. Його довжина 59 метрів, ширина - 10 метрів, вантажопідйомність 1565 тонн. Відомо, що власник судна "Фактор груп лімітед" зареєстрований у Харкові і належить Джавадову Шамсаддіну Алі Огли.
facebook.com/egor.firsov
facebook.com/egor.firsov
facebook.com/egor.firsov
Як раніше повідомляв OBOZREVATEL:
В Одесі 21 листопада почався сильний ураган, вирвавши декілька десятків дерев.
Вночі через сильний шторм у морі біля берегів Одеси зазнав лиха корабель під молдавським прапором. Він сів на мілину.
Екіпаж корабля відмовився евакуюватися й подавати сигнал SOS на вимогу судновласника
Рятувальники не змогли підійти до корабля через сильний шторм, на березі моря було розгорнуто оперативний штаб.
Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!