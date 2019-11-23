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23 листопада • оновлено в 18:46
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У 157 разів вище норми: в Чорному морі почали бити на сполох після аварії танкера

2.3т
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Після аварії танкера "Делфі" біля берегів Одеси вміст нафтопродуктів в Чорному морі перевищив норму в 157 разів.

Про це повідомив в.о. глави Держекоінспекції Єгор Фірсов в Facebook, додавши, що інспектори працюють на місці НП і продовжують моніторинг забруднення в межах своїх повноважень і зони відповідальності.

"Станом на зараз ситуація не є критичною, але рекомендую відмовитися від купання в морі", - зазначив Фірсов.

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Він додав, що танкер "Делфі" - рейдово-портовий нафтоналивний плавбункеровщик болгарського проекту 585. Його довжина 59 метрів, ширина - 10 метрів, вантажопідйомність 1565 тонн. Відомо, що власник судна "Фактор груп лімітед" зареєстрований у Харкові і належить Джавадову Шамсаддіну Алі Огли.

У 157 разів вище норми: в Чорному морі почали бити на сполох після аварії танкера

facebook.com/egor.firsov

У 157 разів вище норми: в Чорному морі почали бити на сполох після аварії танкера

facebook.com/egor.firsov

У 157 разів вище норми: в Чорному морі почали бити на сполох після аварії танкера

facebook.com/egor.firsov

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Місце
Україна Одеса
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Ну так пусть собственник танкера и платит за очистку акватории от загрязнения
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Петров Александр
Петров Александр
Артеллерист Моня, Конечно выплатит. Х-ха. Лет через пятьсот. Ха-ха.
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