НП в Одесском аэропорту: Turkish Airlines вдалася до радикальних кроків

Turkish Airlines призупинила польоти в Одесу на час внутрішнього розслідування аварії в одеському аеропорту. Це пов'язано з внутрішнім розслідуванням, яке проводить турецька авіакомпанія щодо аварії, що сталася в аеропорту "Одеса" кілька днів тому. Рейси припинені, попередньо, до 29 листопада.

Як повідомили в прес-службі аеропорту, польоти припинені на час розслідування, а не скасовані в принципі, як пишуть деякі ЗМІ.

Turkish Airlines призупинила польоти в Одесу dumskaya.net

"Це швидше за скасування рейсів до 29.11 в зв'язку з внутрішнім розслідуванням авіакомпанією причин інциденту, а не припинення польотів/співпраці", – уточнили в прес-службі аеропорту "Одеса".

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, інцидент на злітно-посадковій смузі аеропорту "Одеса" стався близько опівночі 21 листопада. Здійснюючи посадку в умовах сильного бічного вітру (до 17 м \ с), який прилетів з Туреччини лайнер Boeing-737 з 136 пасажирами на борту пошкодив передню стійку шасі. Літак практично сів "на черево" виїхавши за межі злітно-посадкової смуги. В результаті інциденту ніхто не постраждав, але пасажирів довелося евакуювати за допомогою надувних трапів.

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