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27 грудня • оновлено в 17:27
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Туреччина закрила прохід через Босфор: НП влаштувало судно, що прямувало з Одеси. Фото і відео

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Туреччина тимчасово закрила Босфорську протоку через аварію вантажного судна, яке прямувало з Одеси. Завантажений контейнеровоз Songa Iridium врізався в набережну біля берегів Стамбула.

Судно, що йшло під прапором Ліберії, влаштувало НП в районі Румелі Хисар, пише Dumskaya (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінку до кінця).

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Інформації про жертви і постраждалих поки немає. На місці працюють співробітники берегової охорони. Причини інциденту встановлюється.

Контейнеровоз, що прямував з Одеси, влаштував аварію в Босфорі

Контейнеровоз, що прямував з Одеси, влаштував аварію в Босфорі

haberler.com

Контейнеровоз, що прямував з Одеси, влаштував аварію в Босфорі

Контейнеровоз, що прямував з Одеси, влаштував аварію в Босфорі

haberler.com

Контейнеровоз, що прямував з Одеси, влаштував аварію в Босфорі

Контейнеровоз, що прямував з Одеси, влаштував аварію в Босфорі

haberler.com

Контейнеровоз Songa Iridium заходив в Одеську затоку в понеділок, 24 грудня, після чого судно вийшло з порту Одеси в напрямку Стамбула.

Як повідомляв OBOZREVATEL, при підйомі танкера "Делфі", який зазнав аварії біля берегів Одеси 22 листопада, нафтопродукти с судна можуть вилитися в море. Скільки їх, нікому невідомо. Як було заявлено на засіданні постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, екології та надзвичайних ситуацій Одеської міськради, поки екологи не фіксують перевищення допустимих норм вмісту нафти в морській воді, а саме судно огороджено сорбирующими бонами. Але ситуація, на думку фахівців, може змінитися.

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Місце
Україна Одеса
Тег
новини Одеси
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