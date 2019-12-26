В Одесі п'яний неадекват розтрощив машини на парковці: фото

В Одесі затримали п'яного чоловіка, який трощив припарковані автомобілі. Він встиг пошкодити чотири машини.
Повідомлення про те, що у дворі на вулиці Семена Палія невідомий б'є автомобілі, надійшло на спецлінію "102" близько 4 години ранку, уточнюється на Facebook-сторінці Патрульній поліції Одеської області.
В Одесі затримали п'яного неадеквата, який трощив машини
Facebook Патрульній поліції Одеської області
Після прибуття на виклик, інспектори застали у дворі чоловіка, який поводився неадекватно і трощив припарковані авто. До приїзду поліції п'яний хуліган встиг пошкодити 4 машини: розбив лобове скло, пом'яв капот, пошкодив щітки лобового скла і зламав дзеркала бокового огляду.
Побачивши патрульних, порушник спробував втекти, але був затриманий і відразу ж зізнався, що це він пошкодив автомобілі. Однак, мотивів свого вчинку пояснити патрульним не зміг.
В Одесі затримали п'яного неадеквата, який трощив машини
Facebook Патрульній поліції Одеської області
В Одесі затримали п'яного неадеквата, який трощив машини
Facebook Патрульній поліції Одеської області
В Одесі затримали п'яного неадеквата, який трощив машини
Facebook Патрульній поліції Одеської області
31-річного затриманого передали слідчому для подальшого з'ясування обставин події.
Як повідомляв OBOZREVATEL, 16 жовтня в Оболонському районі Києва на дитячому майданчику спіймали чоловіка, який мав ніж та поводився неадекватно.
На холодній зброї була наклейка з написом "Ніхто не зупинить смерть".
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