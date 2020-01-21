Троє кавказців влаштували в Одесі пограбування на мільйон: всі подробиці та відео

В Одесі поліція затримала трьох озброєних вихідців із Кавказу, які обікрали квартиру містянки на мільйон гривень. 27-ми, 36-ти і 45-річний чоловіки за допомогою відмичок проникли у приміщення, яке належить 46-річній жінці, і винесли звідти сейф із грошима і коштовностями.

Потерпіла звернулася до правоохоронців. Про це повідомили у пресслужбі управління Національної поліції в Одеській області (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінку до кінця).

Особи злодіїв були встановлені і незабаром їх затримали. Злочинці пересувалися на чорному автомобілі Mercedes, в якому було виявлено частину викраденого, відмички та зброю.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 5 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Затриманим кавказцям загрожує до 12 років в'язниці з конфіскацією майна.

Кавказці влаштували в Одесі пограбування на мільйон od.npu.gov.ua

Кавказці влаштували в Одесі пограбування на мільйон od.npu.gov.ua

Кавказці влаштували в Одесі пограбування на мільйон od.npu.gov.ua

Кавказці влаштували в Одесі пограбування на мільйон od.npu.gov.ua

Кавказці влаштували в Одесі пограбування на мільйон od.npu.gov.ua

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, на Одещині в селі Великий Дальник двоє молодиків увірвалися до будинку 81-річної пенсіонерки та почали її душити, вимагаючи гроші.

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