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10 лютого • оновлено в 19:00
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Тортури, наркотики й не тільки: главу СІЗО Одеси покарали за "пекельні умови"

1.5т
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Міністр юстиції Денис Малюська 10 лютого звільнив начальника СІЗО Одеси. Цього ж дня у співробітника ізолятора знайшли наркотики, які він продавав ув'язненим.

Про це повідомила "Думська" із посиланням на журналістку Ірину Гриб, яка опублікувала на своїй сторінці в Facebook наказ про звільнення Володимира Шевченка (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

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Навіть коти не рятують: Малюська показав пекельні умови в СІЗО Одеси. фото

Обов'язки начальника СІЗО Одеси тепер виконуватиме заступник із соціально-виховної та психологічної роботи Володимир Хведчук.

Шевченка звільнили з формулюванням "за власним бажанням".

Главу СІЗО Одеси покарали за "пекельні умови"

Главу СІЗО Одеси покарали за "пекельні умови"

Ірина Гриб/Facebook

Главу СІЗО Одеси покарали за "пекельні умови"

Главу СІЗО Одеси покарали за "пекельні умови"

ТСН

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Михайло Бардін
Місце
Україна Одеса
Тег
новини Одеси
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Minaev Alexey
Minaev Alexey
Надо найти страничку начальника в сети - найти Пост и посадить лет на 5 !Хоть какой то повод. А то подумаешь - наркотиками торговал- эка невидаль на Украине !
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