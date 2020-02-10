Тортури, наркотики й не тільки: главу СІЗО Одеси покарали за "пекельні умови"

Міністр юстиції Денис Малюська 10 лютого звільнив начальника СІЗО Одеси. Цього ж дня у співробітника ізолятора знайшли наркотики, які він продавав ув'язненим.

Про це повідомила "Думська" із посиланням на журналістку Ірину Гриб, яка опублікувала на своїй сторінці в Facebook наказ про звільнення Володимира Шевченка (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

Обов'язки начальника СІЗО Одеси тепер виконуватиме заступник із соціально-виховної та психологічної роботи Володимир Хведчук.

Шевченка звільнили з формулюванням "за власним бажанням".

Главу СІЗО Одеси покарали за "пекельні умови" Ірина Гриб/Facebook

Главу СІЗО Одеси покарали за "пекельні умови" ТСН

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL:

У СІЗО Одеси 10 лютого затримали співробітника установи, який систематично продавав наркотики ув'язненим.

В Одеському слідчому ізоляторі запобігли спробі суїциду. Накласти на себе руки намагався неповнолітній арештант.

У СІЗО Одеси двоє арештантів забили на смерть третього. Це трапилося за згодою адміністрації установи, яка допустила потенційних вбивць до жертви.

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