"Тебе розстріляють завтра": в Одесі охорона академії накинулася на журналістів. Відео

В Одесі охоронець державної академії будівництва та архітектури пообіцяв розстріляти журналістку, яка прийшла до навчального закладу перевірити пожежну безпеку.

Дівчина знайшла у 9-поверховому корпусі тільки два вогнегасники і не виявила жодного пожежного рукава. Про це повідомила Українська служба інформації (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

На запитання журналістки, де шукати пожежні рукави, які мають бути в пожежному крані, вахтер викликала охоронця, який зірвав із журналістки посвідчення і не віддавав. Також він погрожував дівчині, сказавши, що її розстріляють.

Вона викликала поліцію, після приїзду якої охоронець повернув посвідчення. Журналістка написала заяву про перешкоджання професійній діяльності.

Інтернет-видання Українська служба інформації проводить ревізію одеських навчальних закладів стосовно пожежної безпеки після трагедії в коледжі економіки права та готельно-ресторанного бізнесу. Там у вогні загинуло 16 осіб.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL:

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся