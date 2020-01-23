"Тебе розстріляють завтра": в Одесі охорона академії накинулася на журналістів. Відео

В Одесі охоронець державної академії будівництва та архітектури пообіцяв розстріляти журналістку, яка прийшла до навчального закладу перевірити пожежну безпеку.
Дівчина знайшла у 9-поверховому корпусі тільки два вогнегасники і не виявила жодного пожежного рукава. Про це повідомила Українська служба інформації (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
На запитання журналістки, де шукати пожежні рукави, які мають бути в пожежному крані, вахтер викликала охоронця, який зірвав із журналістки посвідчення і не віддавав. Також він погрожував дівчині, сказавши, що її розстріляють.
Вона викликала поліцію, після приїзду якої охоронець повернув посвідчення. Журналістка написала заяву про перешкоджання професійній діяльності.
Інтернет-видання Українська служба інформації проводить ревізію одеських навчальних закладів стосовно пожежної безпеки після трагедії в коледжі економіки права та готельно-ресторанного бізнесу. Там у вогні загинуло 16 осіб.
Як раніше повідомляв OBOZREVATEL:
Пожежа в одеському коледжі почалася вранці 4 грудня 2019 року. Щойно у студентів почалися заняття, загорівся кабінет на третьому поверсі.
У старій будівлі, відомій в Одесі як будинок Асвадурова, крім коледжу розміщувалися Інститут біології південних морів, частина Фізико-хімічного інституту ім. Богацького, Археологічний інститут, БТІ та комерційні підприємства.
OBOZREVATEL вдалося поспілкуватися зі свідком перших хвилин пожежі. Він розповів, як рятувалися діти.
5 грудня близько 18:00 з-під завалів дістали перше знайдене тіло.
Одесити масово здавали кров для постраждалих, через що у міському центрі переливання крові утворилася гігантська черга.
11 грудня суд ухвалив рішення щодо директорки згорілого коледжу. Вона була відправлена під цілодобовий домашній арешт.
Влада Одеси виділила постраждалим у пожежі на вулиці Троїцькій з благодійного фонду міськради від 10 до 50 тис. грн.
Щоб уникнути відповідальності, начальник Головного управління ДСНС по Одеській області Віктор Федорчак пішов у декрет, однак пізніше все ж був звільнений.
21 грудня Кабмін України офіційно озвучив причину трагедії.
OBOZREVATEL дізнався, як живуть близькі загиблих під час пожежі в Одеському коледжі через місяць після трагедії.
Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся