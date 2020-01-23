Головна Новини
23 січня • оновлено в 12:21
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Події

"Тебе розстріляють завтра": в Одесі охорона академії накинулася на журналістів. Відео

1.6т
Читати матеріал російською

В Одесі охоронець державної академії будівництва та архітектури пообіцяв розстріляти журналістку, яка прийшла до навчального закладу перевірити пожежну безпеку.

Дівчина знайшла у 9-поверховому корпусі тільки два вогнегасники і не виявила жодного пожежного рукава. Про це повідомила Українська служба інформації (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Новини
Пожежа в Одеському коледжі: поліція знайшла ще одного винного в загибелі 16 осіб

На запитання журналістки, де шукати пожежні рукави, які мають бути в пожежному крані, вахтер викликала охоронця, який зірвав із журналістки посвідчення і не віддавав. Також він погрожував дівчині, сказавши, що її розстріляють.

Вона викликала поліцію, після приїзду якої охоронець повернув посвідчення. Журналістка написала заяву про перешкоджання професійній діяльності.

Інтернет-видання Українська служба інформації проводить ревізію одеських навчальних закладів стосовно пожежної безпеки після трагедії в коледжі економіки права та готельно-ресторанного бізнесу. Там у вогні загинуло 16 осіб.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL:

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Автор
Михайло Бардін
Місце
Україна Одеса
Тег
новини Одеси
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
22
5
Смішно
2
Цікаво
11
Сумно
6
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Крым Андрей
Крым Андрей
А это разве не нормально?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини

Топпублікації

Топблоги