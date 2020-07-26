Танкер Delfi в Одесі підняти не змогли і оголосили надзвичайну ситуацію: що буде далі

Аварію танкера "Делфі" (Delfi) біля узбережжя Одеси було визнано надзвичайною ситуацією.

Рішення про це 26 липня прийняла регіональна комісія з техногенно-екологічної безпеки та НС після звернення Адміністрації морських портів України до Одеської ОДА. Про це на сторінці у Facebook повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Він підкреслив, що після другої невдалої спроби підняти затонуле судно доведеться міняти субпідрядника.

"Зрозуміло, що робити третю спробу судновласнику не дамо, бо спочатку вони шукали найдешевші варіанти, а не варіанти вирішення проблеми. Максимально економили на підрядниках, незважаючи на безоплатну участь буксирувальних компаній, за що їм безмежна вдячність. Результатом стало невиконання підйому в термін до 20-го липня", – зазначив міністр.

Він додав, що Адміністрація морських портів далі зможе самостійно відповідати за операцію евакуації судна, без залучення судновласника, а також застосовувати скорочену процедуру закупівлі послуг у підрядників, "щоб бюрократія не зупиняла процес евакуації".

Консиліум щодо способу евакуації Delfi відбудеться вранці 27 липня, додав Криклій.

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