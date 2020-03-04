В Одесі священика Московського патріархату відлучили від церкви за "введення віруючих у гріховну спокусу" і "хулу на Духа Святого". Його покарали за лекцію про сексуальність і "Христа як чоловіка", прочитану на богословській конференції.

Заборона у служінні і відлучення від причастя і спілкування з церквою на настоятеля храму святої мучениці Олександри при Одеському національному морському університеті протоієрея Вячеслава Рубського наклав Митрополит Одеський і Ізмаїльський УПЦ МП Агафангел. Текст указу Владики опублікувала Dumskaya (щоб переглянути фото та відео, доскрольте сторінку до кінця).

Виступаючи з лекцією на конференції, священик, зокрема, заявив, що в православній церковній традиції, вже представленої для мирян, абсолютно відсутня позитивна фіксація любові і, тим більше, сексу.

"Ми, з одного боку, вважаємо, що люди повинні любити один одного і бажати бути один з одним, але в молитвах це ніяк не відображено. Немає такого, що "помолимося про закохані серця", про прекрасний секс, про багатоструменеві оргазми", – заявив священнослужитель.

Протоієрея В'ячеслава Рубский відлучили від церкви за лекцію про сексуальність Youtube-канал В'ячеслава Рубського (скрін)

В указі Агафангела про відлучення від церкви сказано, що Рубському заборонено проводити таїнства за "порушення священицької присяги", "введення віруючих у гріховну спокусу", "знущання над церковним віровченням", "хулу на Духа Святого", "невиправлення особистого життя", "завзятість у гріхах" і т. п.

Також в документі наводяться кричущі, на думку ієрарха, цитати з лекції: "Ченці табуюють сексуальні відносини навіть у шлюбі", "Чернеча традиція вдалася до міфологізації і демонізації сексуальності людини", "Церква не доросла до високої еротики", "Для психолога зрозуміло , що укладачі житій сексуально стурбовані","Житія стають зрозумілими, якщо сприймати Христа як чоловіка, як самця" та інші.

Протоієрея В'ячеслава Рубського відлучили від церкви за лекцію про сексуальність Dumskaya

Протоієрея В'ячеслава Рубського відлучили від церкви за лекцію про сексуальність Dumskaya

У свою чергу, сам священик каже, що цитати вирвані з контексту і перекручені. Відразу після підписання указу до нього в храм з'явилися представники єпархії і новий настоятель, призначений Агафангелом. Вони хотіли описати майно, але громада їм не дозволила. Надалі храм опечатала університетська охорона.

Протоієрея В'ячеслава Рубського відлучили від церкви за лекцію про сексуальність Dumskaya

Протоієрея В'ячеслава Рубського відлучили від церкви за лекцію про сексуальність Фото - SLA

Після цього священик намагався домогтися зустрічі з Агафангелом, але той не бажає його бачити.

"Я кілька днів домагався зустрічі з митрополитом, але мені сказали, що він не бажає зі мною розмовляти, – каже священик. – Але я радий можливості полеміки, яка відкрилася. Постараюся найближчим часом відповісти на всі пункти звинувачення", – заявив священик.

Відзначимо, що В'ячеслав Рубський працює в ОНМУ штатним психологом і співробітником кафедри психології. Він закінчив Київську духовну академію і філософський факультет Одеського національного університету імені Мечникова. Доктор богословських наук в минулому році захистив в Національному педагогічному університеті імені Михайла Драгоманова дисертацію на тему "Світогляд як модель реальності: богословський та релігієзнавчо-філософський аналіз". Також він веде власний відеоблог в Уoutube і виховує п'ятьох дітей.

Нижче наведені відео самої лекції та звернення священика в зв'язку з відлученням його від церкви.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 3 березня Одеська облрада зняла з порядку денного сесії скандальне питання установки пам'ятника антімайдановцям, які загинули під час пожежі в Будинку профспілок 2 травня 2014 року. Раніше проти встановлення монумента на Куликовому полі виступив ряд патріотичних організацій.

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