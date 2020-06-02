Суд відібрав закордонний паспорт у Альперіна: подробиці нового рішення

Кирило Лютий Події 21:38, 2.06.2020 Оновлено: 21:53, 2.06.2020

Вищий антикорупційний суд поклав процесуальні обов'язки на одеського "короля контрабанди" Вадима Альперіна, якого підозрюють у махінаціях на митниці.

Як ідеться на сторінці ВАКС у Facebook, термін дій обов'язків – до 2 серпня включно.

"ВАКС поклав обов'язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, на одеського бізнесмена, якого підозрюють в організації розмитнення імпортованих товарів за заниженими цінами. Їх виконання забезпечене заставою", – відзначається в заяві.

Отже, суддя частково задовольнив клопотання прокурорів САП і поклав на підозрюваного обов'язки:

  • з'являтися за першим викликом;

  • не відлучатися з Одеси й Одеської області без дозволу;

  • повідомляти про зміну місця проживання та/або роботи;

  • утримуватися від спілкування про обставини провадження з будь-ким, крім детективів, прокурорів і своїх адвокатів;

  • здати на зберігання документи, що дозволяють виїзд за кордон.

Вадим Альперін
РБК-Україна

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Коментувати
Одеса Події

Дивіться також

У Харкові "знайомі Зеленського" продавали посаду голови ОДА за $1 млн

В Україну під виглядом піджаків завозять тонни контрабанди: як розкрили масштабну аферу

У Карпатах вдарив мороз і випав сніг на початку літа

Путін офіційно дозволив використовувати ядерну зброю: озвучені умови

Арахамія показав декларацію: мільйон у валюті й копійчана зарплата