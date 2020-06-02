Головна Новини
2 червня • оновлено в 21:45
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Події

Суд відібрав закордонний паспорт у Альперіна: подробиці нового рішення

740
Читати матеріал російською

Вищий антикорупційний суд поклав процесуальні обов'язки на одеського "короля контрабанди" Вадима Альперіна, якого підозрюють у махінаціях на митниці.

Як сказано на сторінці ВАКС в Facebook, термін дій обов'язків – до 2 серпня включно.

"ВАКС поклав обов'язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, на одеського бізнесмена, якого підозрюють в організації розмитнення імпортованих товарів за заниженими цінами. Їх виконання забезпечене заставою", – відзначається в заяві.

Таким чином, суддя частково задовольнив клопотання прокурорів САП і поклав на підозрюваного обов'язки:

  • з'являтися за першим викликом;

  • не відлучатися

    з Одеси і Одеської області без дозволу;

  • повідомляти про зміну місця проживання та/або роботи;

  • утримуватися від спілкування про обставини провадження з будь-ким, крім детективів, прокурорів і своїх адвокатів;

  • здати на зберігання документи, що дозволяють виїзд за кордон.

Вадим Альперін

Вадим Альперін

РБК-Україна

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Корупція в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Кирило Лютий
Теми
Корупція в Україні Українська митниця Контрабанда в Україні
Особа
Вадим Альперін
Місце
Україна Одеса
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
1
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Одеса Події

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 24 340.

    Вилікувалися: 10078. Померли: 727.

  • У світі захворіли понад 6,3 млн осіб, загинули – 377 тисяч.

  • В Італії оголосили про гучну перемогу над COVID-19 – зафіксований мінімальний приріст хворих.

  • Вчені попередили про згубні наслідки COVID-19, які тривають все життя.

  • Біолог пояснив природу хвороби – коронавірус вже не такий шкідливий.

Новини

Топпублікації

Топблоги