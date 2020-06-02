Вищий антикорупційний суд поклав процесуальні обов'язки на одеського "короля контрабанди" Вадима Альперіна, якого підозрюють у махінаціях на митниці.

Як сказано на сторінці ВАКС в Facebook, термін дій обов'язків – до 2 серпня включно.

"ВАКС поклав обов'язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, на одеського бізнесмена, якого підозрюють в організації розмитнення імпортованих товарів за заниженими цінами. Їх виконання забезпечене заставою", – відзначається в заяві.

Таким чином, суддя частково задовольнив клопотання прокурорів САП і поклав на підозрюваного обов'язки:

з'являтися за першим викликом;

не відлучатися з Одеси і Одеської області без дозволу;

повідомляти про зміну місця проживання та/або роботи;

утримуватися від спілкування про обставини провадження з будь-ким, крім детективів, прокурорів і своїх адвокатів;

здати на зберігання документи, що дозволяють виїзд за кордон.

Вадим Альперін РБК-Україна

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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