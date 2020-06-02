Вищий антикорупційний суд поклав процесуальні обов'язки на одеського "короля контрабанди" Вадима Альперіна, якого підозрюють у махінаціях на митниці.
Як сказано на сторінці ВАКС в Facebook, термін дій обов'язків – до 2 серпня включно.
"ВАКС поклав обов'язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, на одеського бізнесмена, якого підозрюють в організації розмитнення імпортованих товарів за заниженими цінами. Їх виконання забезпечене заставою", – відзначається в заяві.
Таким чином, суддя частково задовольнив клопотання прокурорів САП і поклав на підозрюваного обов'язки:
з'являтися за першим викликом;
не відлучатися
з Одеси і Одеської області без дозволу;
повідомляти про зміну місця проживання та/або роботи;
утримуватися від спілкування про обставини провадження з будь-ким, крім детективів, прокурорів і своїх адвокатів;
здати на зберігання документи, що дозволяють виїзд за кордон.
Вадим Альперін
РБК-Україна
Як повідомляв OBOZREVATEL:
в Україні при спробі розкрити масштабну схему контрабанди 26 листопада був заарештований один з можливих її учасників – заступник начальника Київської митниці Сергій Тупальський. Разом з ним були затримані ще 9 осіб – 6 з них теж митники.
Вадим Альперін вважається "головним гравцем" в схемах. Президент Володимир Зеленський просив допомоги в затриманні "короля контрабанди".
27 листопада НАБУ затримало Альперіна в приміщенні САП, куди він добровільно з'явився разом з адвокатом. Момент затримання потрапив на відео.
Президент Зеленський похвалив детективів НАБУ за затримання "короля контрабанди", заявивши, що вони зробили подарунок всій країні.
Національне антикорупційне бюро України оголосило про підозру скандальному Альперіну, а 29 листопада Вищий антикорупційний суд взяв Альперина під варту з альтернативою внесення застави в розмірі 70 млн грн.
Але вже 2 грудня Альперін вніс 70 млн грн застави і вийшов з СІЗО, а 22 травня стало відомо, що суд зняв з Альперіна всі зобов'язання і дозволив не носити електронний браслет.
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