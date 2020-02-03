Поліцейських, підозрюваних у звірячому побитті затриманого в одному з райвідділів Одеси, усунули від виконання службових обов'язків.

Рішення щодо двох правоохоронців ухвалив Заводський суд Миколаєва, повідомили у пресслужбі Офісу Генерального прокурора.

Наразі триває досудове слідство. Якщо вина підозрюваних буде доведена, їм загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі.

Суд ухвалив рішення щодо копів-садистів, які побили затриманого svoboda.org

Зазначимо, що це далеко не перший випадок садистських проявів щодо беззахисних затриманих у лавах правоохоронних органів Одеси.

В кінці січня до суду надійшов обвинувальний акт із прокуратури щодо трьох оперативників Київського відділу поліції. Затримавши чоловіка за підозрою в крадіжці, вони закували його в наручники і по-звірячому побили руками та ногами по голові й тулубу.

Після екзекуції у затриманого виявилися зламані кілька ребер, а також розвинувся правобічний пневмоторакс (скупчення повітря у плевральній порожнині).

Якщо вину цих копів-садистів буде доведено, їм також загрожує до 8 років позбавлення волі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 25 січня в Одесі затримали двох поліцейських за шахрайство і зловживання службовим становищем. Правоохоронці допомогли іноземному злочинцю нахабно відібрати у двох українських підприємців 19 тисяч 700 євро.

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