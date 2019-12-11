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11 грудня • оновлено в 15:29
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Суд ухвалив рішення щодо директорки згорілого коледжу в Одесі. Фото

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Київський районний суд Одеси 11 грудня обрав запобіжний захід директорці згорілого Коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу Любові Кочерзі.

Жінку, яку підозрюють у службовій недбалості, відправили під цілодобовий домашній арешт із зобов'язанням носити електронний браслет. Про це повідомляє "Я і закон" (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

Крім того суд прийняв рішення про відсторонення Кочерги з посади директорки.

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Кочергу призначили на посаду директорки коледжу у 2016 році терміном на 5 років. До цього у 2014 році в навчальному закладі відбулася перевірка, яка виявила серйозні порушення пожежної безпеки.

За версією слідства, директорка знала про це, але не вжила належних заходів. В підсумку у коледжі трапилася пожежа, яка, за офіційними даними, забрала життя 12 осіб. Ще 4 вважаються зниклими безвісти.

Суд ухвалив рішення щодо директорки згорілого коледжу в Одесі

Суд ухвалив рішення щодо директорки згорілого коледжу в Одесі

yaizakon.com.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, поліція розглядає три версії смертельної пожежі в Одеському коледжі. А директорці навчального закладу повідомлено про підозру у службовій недбалості.

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Автор
Михайло Бардін
Тема
Пожежа в коледжі Одеси
Місце
Україна Одеса
Теги
новини Одеси пожежа
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
А медальки не дали ?
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