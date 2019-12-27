Зламав хребет: на атракціоні в Одесі трапилася страшна НП з дитиною

В Одеському торгово-розважальному центрі "Скайпарк" 26 грудня дитина отримала страшну травму. Стрибаючи на батуті, 12-річний хлопчик зламав хребет.

Потерпілого доставили в травматологічне відділення з компресійними переломами хребців, після чого мати хлопчика звернулася із заявою до поліції, повідомили в пресслужбі ГУНП в Одеській області (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

Батути, на яких трапилася НП з дитиною в Одесі skypark.od.ua

Мати залишила сина на деякий час одного в парку атракціонів Sky Park у ТЦ "Альтаїровський" і відлучилася у своїх справах.

Коли хлопчик травмувався, інші діти винесли його з батуту і поклали на підлогу. Там, лежачи на підлозі, дитина 45 хвилин чекала на "швидку", бо медпункту чи штатної медсестри в торговельному центрі не виявилося. Першу допомогу потерпілому, як могли, надали батьки інших дітей, поки не прибігла мати хлопчика. Водночас адміністрація атракціонів навіть не спромоглася викликати медиків. Про це жінка написала у Facebook-групі "Чорний список Одеса".

"Мою дитину винесли хлопчики з батута й поклали на підлогу. Сиділи з ним матусі, поки я летіла до місця подій. Першу допомогу надати, крім свідків події, просто нікому! Щиро дякую Вам від щирого серця, всім, хто причетний був до допомоги, поки мене не було! Викликала "швидку" я особисто, коли мчала до дитини, я приїхала через 30 хв, лікарі – на 10-15 хв пізніше", – написала матір травмованого.

Результати комп'ютерної томографії постраждалої дитини Facebook "Чорний список Одеса"

Зараз обставини події встановлюють правоохоронці, які поки не дали інциденту правову оцінку.

ТРЦ, в якому трапилася НП з дитиною в Одесі energo-in.com

Батути, на яких трапилася НП з дитиною skypark.od.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, в серпні цього року на одному з пляжів Одеси через ураган надувна гірка впала на дитину разом з металевою конструкцією. Потерпілий отримав численні забиття.

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