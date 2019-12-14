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14 грудня • оновлено в 14:53
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Страшна пожежа в Одесі: закінчений розбір завалів на Троїцькій

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В Одесі 14 грудня завершилася операція з ліквідації наслідків пожежі в коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу на вулиці Троїцької.

Як повідомили в прес-службі обласного управління ДСНС, на попелищі знайдено 14 тіл загиблих у пожежі, ще дві жертви трагедії померли в лікарні. Для невпізнаних тіл необхідна днк-експертиза, яка завершиться до кінця року.

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Страшна пожежа в Одесі: закінчений розбір завалів на Троїцькій

Страшна пожежа в Одесі: закінчений розбір завалів на Троїцькій

З згорілої будівлі були вивезені 3 тис. 124 куб. м. будівельних конструкцій. У роботах брали участь 183 людини і 26 одиниць техніки.

Страшна пожежа в Одесі: закінчений розбір завалів на Троїцькій

Страшна пожежа в Одесі: закінчений розбір завалів на Троїцькій

Страшна пожежа в Одесі: закінчений розбір завалів на Троїцькій

Страшна пожежа в Одесі: закінчений розбір завалів на Троїцькій

Страшна пожежа в Одесі: закінчений розбір завалів на Троїцькій

Страшна пожежа в Одесі: закінчений розбір завалів на Троїцькій

Як відомо, в Одесі продовжує роботу урядова комісія, яка шукає винних у трагедії. 9 грудня від посади був відсторонений начальник Одеського обласного ДСНС Віктор Федорчак.

Страшна пожежа в Одесі: закінчений розбір завалів на Троїцькій

Страшна пожежа в Одесі: закінчений розбір завалів на Троїцькій

od.dsns.gov.ua

Страшна пожежа в Одесі: закінчений розбір завалів на Троїцькій

Страшна пожежа в Одесі: закінчений розбір завалів на Троїцькій

od.dsns.gov.ua

Страшна пожежа в Одесі: закінчений розбір завалів на Троїцькій

Страшна пожежа в Одесі: закінчений розбір завалів на Троїцькій

od.dsns.gov.ua

Страшна пожежа в Одесі: закінчений розбір завалів на Троїцькій

Страшна пожежа в Одесі: закінчений розбір завалів на Троїцькій

od.dsns.gov.ua

Страшна пожежа в Одесі: закінчений розбір завалів на Троїцькій

Страшна пожежа в Одесі: закінчений розбір завалів на Троїцькій

XYODESSA / Telegam

Страшна пожежа в Одесі: закінчений розбір завалів на Троїцькій

Страшна пожежа в Одесі: закінчений розбір завалів на Троїцькій

XYODESSA / Telegam

Страшна пожежа в Одесі: закінчений розбір завалів на Троїцькій

Страшна пожежа в Одесі: закінчений розбір завалів на Троїцькій

XYODESSA / Telegam

Страшна пожежа в Одесі: закінчений розбір завалів на Троїцькій

Страшна пожежа в Одесі: закінчений розбір завалів на Троїцькій

XYODESSA / Telegam

Страшна пожежа в Одесі: закінчений розбір завалів на Троїцькій

Страшна пожежа в Одесі: закінчений розбір завалів на Троїцькій

XYODESSA / Telegam

Страшна пожежа в Одесі: закінчений розбір завалів на Троїцькій

Страшна пожежа в Одесі: закінчений розбір завалів на Троїцькій

XYODESSA / Telegam

Страшна пожежа в Одесі: закінчений розбір завалів на Троїцькій

Страшна пожежа в Одесі: закінчений розбір завалів на Троїцькій

XYODESSA / Telegam

Страшна пожежа в Одесі: закінчений розбір завалів на Троїцькій

Страшна пожежа в Одесі: закінчений розбір завалів на Троїцькій

dumskaya

Страшна пожежа в Одесі: закінчений розбір завалів на Троїцькій

Страшна пожежа в Одесі: закінчений розбір завалів на Троїцькій

dumskaya

Страшна пожежа в Одесі: закінчений розбір завалів на Троїцькій

Страшна пожежа в Одесі: закінчений розбір завалів на Троїцькій

dumskaya

Страшна пожежа в Одесі: закінчений розбір завалів на Троїцькій

Страшна пожежа в Одесі: закінчений розбір завалів на Троїцькій

dumskaya

Страшна пожежа в Одесі: закінчений розбір завалів на Троїцькій

Страшна пожежа в Одесі: закінчений розбір завалів на Троїцькій

dumskaya

Страшна пожежа в Одесі: закінчений розбір завалів на Троїцькій

Страшна пожежа в Одесі: закінчений розбір завалів на Троїцькій

dumskaya

Страшна пожежа в Одесі: закінчений розбір завалів на Троїцькій

Страшна пожежа в Одесі: закінчений розбір завалів на Троїцькій

od.dsns.gov.ua

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Тема
Пожежа в коледжі Одеси
Місце
Україна Одеса
Теги
новини Одеси пожежа
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