В Одесі 14 грудня завершилася операція з ліквідації наслідків пожежі в коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу на вулиці Троїцької.
Як повідомили в прес-службі обласного управління ДСНС, на попелищі знайдено 14 тіл загиблих у пожежі, ще дві жертви трагедії померли в лікарні. Для невпізнаних тіл необхідна днк-експертиза, яка завершиться до кінця року.
Страшна пожежа в Одесі: закінчений розбір завалів на Троїцькій
З згорілої будівлі були вивезені 3 тис. 124 куб. м. будівельних конструкцій. У роботах брали участь 183 людини і 26 одиниць техніки.
Страшна пожежа в Одесі: закінчений розбір завалів на Троїцькій
Страшна пожежа в Одесі: закінчений розбір завалів на Троїцькій
Страшна пожежа в Одесі: закінчений розбір завалів на Троїцькій
Як відомо, в Одесі продовжує роботу урядова комісія, яка шукає винних у трагедії. 9 грудня від посади був відсторонений начальник Одеського обласного ДСНС Віктор Федорчак.
Страшна пожежа в Одесі: закінчений розбір завалів на Троїцькій
od.dsns.gov.ua
Страшна пожежа в Одесі: закінчений розбір завалів на Троїцькій
od.dsns.gov.ua
Страшна пожежа в Одесі: закінчений розбір завалів на Троїцькій
od.dsns.gov.ua
Страшна пожежа в Одесі: закінчений розбір завалів на Троїцькій
od.dsns.gov.ua
Страшна пожежа в Одесі: закінчений розбір завалів на Троїцькій
XYODESSA / Telegam
Страшна пожежа в Одесі: закінчений розбір завалів на Троїцькій
XYODESSA / Telegam
Страшна пожежа в Одесі: закінчений розбір завалів на Троїцькій
XYODESSA / Telegam
Страшна пожежа в Одесі: закінчений розбір завалів на Троїцькій
XYODESSA / Telegam
Страшна пожежа в Одесі: закінчений розбір завалів на Троїцькій
XYODESSA / Telegam
Страшна пожежа в Одесі: закінчений розбір завалів на Троїцькій
XYODESSA / Telegam
Страшна пожежа в Одесі: закінчений розбір завалів на Троїцькій
XYODESSA / Telegam
Страшна пожежа в Одесі: закінчений розбір завалів на Троїцькій
dumskaya
Страшна пожежа в Одесі: закінчений розбір завалів на Троїцькій
dumskaya
Страшна пожежа в Одесі: закінчений розбір завалів на Троїцькій
dumskaya
Страшна пожежа в Одесі: закінчений розбір завалів на Троїцькій
dumskaya
Страшна пожежа в Одесі: закінчений розбір завалів на Троїцькій
dumskaya
Страшна пожежа в Одесі: закінчений розбір завалів на Троїцькій
dumskaya
Страшна пожежа в Одесі: закінчений розбір завалів на Троїцькій
od.dsns.gov.ua
Як повідомляв OBOZREVATEL :
4 грудня масштабна пожежа охопила Одеський коледж економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.
5 грудня близько 18-ї години з-під завалів дістали перше знайдене тіло. 6 грудня через під завалів рятувальники дістали тіла ще двох жертв пожежі.
У ніч на 7 грудня було знайдено ще одне тіло. Ввечері 7 грудня в лікарні помер рятувальник.
Вранці 8 грудня під завалами знайдено ще два тіла.
OBOZREVATEL вдалося поспілкуватися зі свідком перших хвилин пожежі. Він розповів, як рятувалися діти.
Також одесити масово здавали кров для постраждалих, через що в міському центрі переливання крові утворилася гігантська черга.
11 грудня суд прийняв рішення по директору згорілого коледжу. Вона була відправлена під цілодобовий домашній арешт.
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