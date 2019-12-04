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4 грудня • оновлено в 19:18
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Страшна пожежа в Одесі: офіційно підтверджена загибель студентки

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В результаті пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу загинула 17-річна студентка.

Цю інформацію на своїй сторінці в Facebook підтвердило Одеське обласне управління ДСНС.

Станом на 15:00 4 грудня постраждалими вважалися 22 людини, з яких 12 студентів, 4 викладача і 6 рятувальників. Вони знаходяться в лікарнях. В гасінні пожежі брало участь 120 співробітників ДСНС з 20 одиницями техніки.

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За фактом пожежі в одеському коледжі відкрито кримінальне провадження

Станом на 19:00 ліквідація наслідків НП тривала – тліючу будівлю заливали водою.

Страшна пожежа в Одесі: офіційно підтверджена загибель студентки

Страшна пожежа в Одесі: офіційно підтверджена загибель студентки

Odessa.online

Страшна пожежа в Одесі: офіційно підтверджена загибель студентки

Страшна пожежа в Одесі: офіційно підтверджена загибель студентки

Odessa.online

Страшна пожежа в Одесі: офіційно підтверджена загибель студентки

Страшна пожежа в Одесі: офіційно підтверджена загибель студентки

Odessa.online

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL , з'явилися нові дані про загиблу під час пожежі в коледжі Одеси. Їй виявилася не викладач Ганна Бордюк (в деяких ЗМІ - Бордюк), як повідомлялося раніше, а 17-річна студентка. Родичі вже впізнали тіло.

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Автор
Михайло Бардін
Тема
Пожежа в коледжі Одеси
Місце
Україна Одеса
Теги
новини Одеси пожежа
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