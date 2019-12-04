В результаті пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу загинула 17-річна студентка.

Цю інформацію на своїй сторінці в Facebook підтвердило Одеське обласне управління ДСНС.

Станом на 15:00 4 грудня постраждалими вважалися 22 людини, з яких 12 студентів, 4 викладача і 6 рятувальників. Вони знаходяться в лікарнях. В гасінні пожежі брало участь 120 співробітників ДСНС з 20 одиницями техніки.

Новини За фактом пожежі в одеському коледжі відкрито кримінальне провадження

Станом на 19:00 ліквідація наслідків НП тривала – тліючу будівлю заливали водою.

Страшна пожежа в Одесі: офіційно підтверджена загибель студентки Odessa.online

Страшна пожежа в Одесі: офіційно підтверджена загибель студентки Odessa.online

Страшна пожежа в Одесі: офіційно підтверджена загибель студентки Odessa.online

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL , з'явилися нові дані про загиблу під час пожежі в коледжі Одеси. Їй виявилася не викладач Ганна Бордюк (в деяких ЗМІ - Бордюк), як повідомлялося раніше, а 17-річна студентка. Родичі вже впізнали тіло.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся